Главное за четверг: Банкротство банков в США, новый законопроект на рынке новостроек и комментарий НБУ по инфляции

Ряд банкротств американских Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic Bank и вероятность, что к ним присоединятся другие, всколыхнула финансовый рынок. Кремлевские пропагандисты вкушают тему краха американской банковской системы и мрачные перспективы доллара. «Минфин» расскажет, что происходит на самом деле.

Нацбанк прокомментировал резкое замедление инфляции в апреле

В апреле 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) и дальше замедлялась — до 17,9% с 21,3% в марте. В месячном исчислении цены выросли на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Национальный банк традиционно прокомментировал уровень инфляции.

США впервые передают Украине конфискованные у российского олигарха активы

Генпрокурор США Меррик Гарленд одобрил передачу Украине конфискованных активов близкого к российским властям подсанкционного бизнесмена Константина Малофеева. Это первый случай передачи конфискованных в США средств российских олигархов Украине.

Наведет порядок: новый законопроект на рынке новостроек и нюансы купли-продажи квартир сегодня (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Сергеем Кургановым, практикующим риелтором, генеральным директором «Риелторского объединения «ПРОСТОР» о следующем: новый законопроект на рынке новостроек, будет ли возможность обойти этот закон, когда начинают работать нововведения, нюансы покупки -продаж квартир сейчас, что будет с Киевгорстроем и его застройками, что делать, если ты клиент Киевгорстроя.

НБУ заметил замедление роста цен: действительно ли инфляция угасает

В этом году цены будут расти медленнее, считают в НБУ. Недавно регулятор значительно улучшил свой инфляционный прогноз, хотя ценники в магазинах шокируют покупателей. На чем основывается оптимизм Нацбанка и действительно ли стоит ожидать утихания инфляции, разбирался «Минфин».