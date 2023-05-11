«єВідновлення»: за сутки три тысячи украинцев подали заявку на получение компенсации за поврежденное жилье

Три тысячи украинцев оставили заявки в первый день работы государственной программы компенсации за разрушенное жилье «єВідновлення». Среди поданных заявок 41% касается восстановления частных домов, почти 59% — это квартиры. Об этом заявила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина в эфире «Свобода. Утро» (проект Радио Свобода).

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За поврежденные в результате боевых действий квартиру или дом можно получить до 200 000 грн, но расчет стоимости произойдет после того, как заявки обработают представители местного самоуправления.

Как это работает

Через приложение «Дия» необходимо сообщить, какие повреждения, затем работают органы местного самоуправления, которые обязаны в течение одного месяца рассмотреть заявку.

«Это фактически заполнение чек-листа, то есть работник местного самоуправления подтверждает «минус два окна, повреждена крыша, минус один пролет», — отметила Азархина.

Затем по формуле, которая заложена в приложение, уже производится автоматический расчет по той стоимости, которая задана в самой программе. И тогда, когда орган местного самоуправления подтвердил, что такое разрушение, средства автоматически начислятся на карточку.

Для людей, у которых нет смартфона с приложением «Дия», планируют привлечь в программу «Укрпочта» и центры предоставления административных услуг, чтобы можно было получать компенсацию там.

Деньги на возмещение будут выделяться из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Этот фонд, как рассказала заместитель министра, имеет два источника поступления: арестованное санкционное имущество РФ и прибыль Нацбанка.

Сейчас в фонде 35 млрд грн. Однако Министерство финансов, по утверждению Азархина, дает прогнозы об увеличении поступлений.

Напомним

Минфин писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.

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