Индия откажется от дизельных авто до 2027 года

Согласно отчету, подготовленному по заказу министерства нефти, Индия должна запретить транспортные средства в городах с населением более миллиона человек и городах с высоким уровнем загрязнения до 2027 года в рамках перехода страны к зеленой экономике. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно отчету, составленному комитетом во главе с бывшим министром нефти Индии Таруном Капуром, рекомендованный запрет касается четырехколесных транспортных средств.

Также предложено к 2035 году отказаться от мотоциклов, скутеров и трехколесных транспортных средств (тук-туков) с двигателями внутреннего сгорания.

Отказ от бензина и дизельного горючего в транспортном секторе Индии снизит глобальный спрос на сырую нефть, но переход нации на электромобили отстает от других стран, таких как Китай.

По данным правительства Индии, на дизельное топливо и бензин приходилось чуть больше половины общего потребления нефти в Индии в течение прошлого года, который закончился 31 марта. Согласно отчету «Зеленый переход», начиная с 2024 года, все новые регистрационные транспортные средства для доставки по городу должны быть электрическими.

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Другие предложения

Комиссия выдвинула и другие предложения, включая достижение 25% использования домохозяйствами электроэнергии для приготовления пищи к 2030 году. Это поможет снизить зависимость от импортируемого сжиженного газа и будет способствовать использованию экологически чистого авиационного топлива.

Поскольку промышленный и энергетический секторы являются ключевым источником выбросов в Индии, возобновляемая генерация, электрификация отопления и энергоэффективность рассматриваются как ключевые пути к экологическому переходу.

Однако, согласно отчету, страна имеет обилие угля, и, возможно, не удастся полностью прекратить его использование в течение следующих 15−20 лет.