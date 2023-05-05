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5 мая 2023, 18:00 Читати українською

Банки за первый квартал получили 34 миллиарда чистой прибыли — НБУ

Платежеспособные банки в I квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли против 152 млн грн убытка в I квартале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Платежеспособные банки в I квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли против 152 млн грн убытка в I квартале 2022 года.
Фото: freepik.com

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По состоянию на 1 апреля 2023 только пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 40 млн грн.

Главные факторы прибыльности

Главные факторы прибыльности сектора — рост доходов в результате постепенного возобновления банковской деятельности и сравнительно несущественные объемы доформирования резервов. Банки увеличили операционный доход на 48% в годовом исчислении.

Процентный доход

Чистый процентный доход за I квартал в годовом исчислении увеличился на 41%. Несмотря на значительное увеличение процентных расходов в результате повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли еще более существенно.

Комиссионный доход

Чистый комиссионный доход вырос на 20% по сравнению с результатом І квартала 2022 года. Объемы банковских услуг возобновляются с постепенным возобновлением экономической активности, в том числе после обстрелов энергетической инфраструктуры в конце прошлого — начале текущего года.

«Повышению доходности банков также способствует положительный результат сделок по купле-продаже валюты, который в I квартале был в 2,3 раза выше в годовом измерении», — говорится в сообщении.

Чистая операционная прибыль к отчислениям в резервы увеличилась в I квартале 2023 года в годовом исчислении вдвое — до 45,9 млрд грн.

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Темпы отчислений в резервы под ущерб от активных операций снизились по сравнению с показателями 1 квартала предыдущего года на 82%, в частности, в резервы под кредиты — на 90%. В целом, с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредитные потери на 108 млрд грн.

Рентабельность капитала сектора на 1 апреля 2023 г. составила 58% по сравнению с «-» 0,25% год назад. Начисленный за квартал налог на прибыль превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+70
Робин Гуд
Робин Гуд
5 мая 2023, 18:09
#
Никакого секрета в этой «прибыли» нет (особенно на фоне мёртвого кредитования и поголовных невозвратов, а также неадекватной политики банков в отношении заёмщиков):

— банки покупают депозитные сертификаты с 25% выплатой + ОВГЗ с ок. 20% выплатой
— это всё оплачивается государством — частично за счёт печатанных денег, частично за счёт растранжиривания так называемой «финансовой помощи»
— учитывая что внешние деньги — это в основном долги на многие годы — то расплачиваться за эту «прибыль банков» будут обычные граждане много лет.

Непонятно чему тут радоваться, скорее повод понимать чем это всё в недалёком будущем обернётся.
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
5 мая 2023, 18:51
#
В Украине банковская система унечтожена, ее нет, есть отделения нацбанка для сбора депозитов под ОВГЗ у этих…И специально подняли ставки, чтобы банки другими операциями не занимались. Что делать, не обращать внимания, не портить себе настроение
+
0
bonv
bonv
5 мая 2023, 18:22
#
А народ, якщо брати до уваги інфляцію, — одні збитки.
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