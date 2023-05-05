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5 мая 2023, 17:04 Читати українською

Фонд гарантирования отдает офис Айбокс Банка в центре Киева на нужды Минобороны — СМИ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует бесплатно отдать Министерству обороны головной офис Айбокс Банка в центре Киева на нужды военных. Об этом сообщил UBR.ua источник в ФГВФЛ.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует бесплатно отдать Министерству обороны головной офис Айбокс Банка в центре Киева на нужды военных.
Фото: glavcom.ua

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В подтверждение таких планов собеседник предоставил письмо представителей Министерства обороны, направленное в адрес ликвидатора фонда Андрея Федорченко, управляющего Айбокс Банком после того, как правление НБУ приняло решение о ликвидации банка.

В письме № 1313 от 27 апреля на имя Федорченко сообщается, что головной офис Айбокс Банка необходим для одной из воинских частей.

С учетом указа президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», с целью обеспечения боеспособности подразделений воинской части А4742, организации надлежащих условий несения службы, а также создания предпосылок для успешного выполнения стоящих боевых задач перед подразделением, обращаемся к вам с просьбой предоставить во временное бесплатное пользование помещение по адресу г. Киев, […], не задействованного на период военного времени, для […]", — говорится в письме, подписанном начальником штаба — заместителем командира воинской части А4742 Александром Сатдиновым.

Из документа следует, что ведомство не планирует покупать это имущество банка, а хочет получить его безвозмездно на период войны и тратить средства только на коммунальные услуги.

«Желательный срок пользования: на период военного положения и три месяца после его окончания (отмена). При этом обязуемся заключить соответствующий договор о возмещении коммунальных расходов (электроснабжение, вода/водоотвод, тепло/отопление, вывоз бытового мусора)», — сообщается в письме заместителя командира воинской части.

По словам источника, принципиальное согласие со стороны ликвидатора и Фонда гарантирования на это обращение было получено еще до написания этого письма от имени воинской части, а само письмо — необходимая формальность.

Густонаселенный центр Киева

Главный офис Айбокс Банка находится в центре Киева. Это людный район города, рядом расположенные жилые многоквартирные дома и скрыть работу военных от ненужных глаз в этом месте довольно трудно.

«Согласие получено, дело — по формальностям. Но помещение находится на густонаселенной улице, нет соответствующей собственной отгороженной территории, где можно было бы разместить блокпосты и замаскировать… Это, очевидно, может быть использовано враждебными информаторами и станет целью ДРГ для нанесения ракетных ударов по этому объекту или проведение диверсий. Это будет однозначно угрожать жизни и мирных жителей этого района, и жизни самих военнослужащих», — рассказал источник.

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Фонд гарантирования нарушает закон

Кроме того, есть и юридические нарушения. Юристы отмечают, что Фонд не имеет права передавать этот дом в пользование кому-либо, поскольку это чужое имущество.

Это противоречит задаче Фонда по эффективной ликвидации банка и использованию имущества. Подобная вещь даже в условиях военного положения является фактически нарушением, на мой взгляд, самих задач, поставленных перед Фондом и формально в связи с такими действиями акционерами и другими пострадавшими лицами. от ликвидации банка, которые могут быть в дальнейшем выдвинуты Фонду именно о требовании компенсации причиненного уже фондом ущерба за ненадлежащее распоряжение имуществом", — прокомментировал старший партнер АО «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

По его словам, Фонд гарантирования мог так поступить в том случае, если бы сам выкупил у банка это имущество и передал Министерству обороны или само министерство выкупило бы его за свой счет. Но предложенный Минобороны такой вариант не предусматривает.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 7 марта 2023 года правление НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии в Айбокс Банке и его ликвидации.

8 марта Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах и отделениях Айбокс Банка, подозреваемого в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты налогов в размере 400 млн грн.

«Минфин» также сообщал, что Фонд гарантирования с 24 марта 2023 года приступил к выплате гарантированных сумм вкладчикам Айбокс Банка.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
5 мая 2023, 18:23
#
Недолугість зашкалює.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
5 мая 2023, 19:37
#
Нах.ра взагалі про таке писати ??? Щоб ракета прилитіла ??? Адресу головного офісу айбокса знайти нескладно…
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