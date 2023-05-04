Польский запрет на импорт зерна стоил Украине $143 миллиона — Минэкономики

Решение польского правительства запретить импорт украинских сельскохозяйственных товаров в прошлом месяце обошлось Киеву в $143 млн. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Качка на Брюссельском экономическом форуме, сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

« Комиссия Е С выплатит польским фермерам в качестве компенсации ни за что, на мой взгляд, это был действительно блеф со стороны польских фермеров», — отметил Качка.

Польша и несколько других восточных членов ЕС в апреле ввели ограничения на экспорт украинских продуктов питания, мотивируя это резким падением цен на рынке, который нанес ущерб их фермерам. Этот шаг вызвал критику со стороны ЕС.

«С вмешательством Комиссии мы получаем какую-то разрядку ситуации, но ситуация не решена», — сказал Качка.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Болгария отменит запрет на украинский агроимпорт

Напомним

Минфин писал, что 15 апреля Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промо-код на скидку 10%: minfin10.