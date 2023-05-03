Главное за среду: Рост госдолга, новая пенсионная реформа и сколько банков будет закрыто

Нацбанк анонсировал запуск оценки устойчивости двадцатки крупнейших банков. Фактически она начнется после 5 мая: к этому сроку банки должны предоставить регулятору всю необходимую информацию. В первую очередь, НБУ будет оценивать качество ранее выданных банками кредитов, стоимость/ликвидность залогов и полноту сформированных под них резервов. Какие последствия для вкладчиков и банковского рынка в целом будет иметь такая проверка, расскажет Минфин.

Владельцев уничтоженного в результате войны имущества освободили от уплаты налога на недвижимость

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости.

Госдолг Украины продолжает расти. В марте сумма стала больше на 143,2 миллиарда

По итогам марта 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте стала больше на 143,23 млрд грн, а в долларовом — на $3,92 млрд.

Что происходит в экономике США и почему не падает американский фондовый рынок (видео)

В этом видео Евгений Халепа, трейдер и финансовый аналитик, освещает тему: что происходит в экономике США и почему американский фондовый рынок не падает?

Новая пенсионная реформа: кто и как будет выплачивать пенсии украинцам

С 1 января 2024 года все работающие украинцы до 55 лет будут вынуждены отчислять к накопительным счетам уплачиваемые часть ЕСВ. Это один из главных пунктов новой пенсионной реформы, которую планирует рассмотреть парламент. Соответствующий законопроект (№ 9212) уже зарегистрирован в ВР. О других требованиях проекта и их недостатках рассказал Юрий Бойко, член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Повышение налога на горючее: выиграет ли от этого бюджет

Ради наполнения бюджета представители власти обсуждают возврат НДС на горючее на довоенный уровень. В то же время, по мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, это не позволит увеличить отчисления в бюджет, а только вернет схемы на рынок.