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2 мая 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Доплаты военным, программа расширенного финансирования Украины и продление мобилизации

Возврат доплат военным в тылу: из чьих карманов возьмут 150 миллиардов

Возврат доплат в 30 тыс. грн военным поставлен на паузу. Решение депутатов раскололо общественное мнение. Приверженцы возвращения доплат говорят, что работа защитников должна достойно оплачиваться. Противники утверждают, что на увеличение зарплаты в бюджете нет средств. Сколько будет стоить стране новая-старая система оплаты труда военных и есть ли на это деньги, выяснял «Минфин».

Рада дала добро на продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации.

Минфин разместил на аукционе облигации на 12 миллиардов

На аукционе 2 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 12,01 млрд грн в эквиваленте, что на 4,28 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,29 млрд грн.

МВФ будет дважды в год пересматривать программу расширенного финансирования Украины

Международный валютный фонд запланировал частые пересмотры программы расширенного финансирования Украины (EFF): один летом и одну осенью.

Зачем Apple и Goldman Sachs создают необанк в разгар банкопада

В марте успели состояться три из четырех крупнейших банкротств в истории банков США. О своей неплатежеспособности заявили First Republic Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank. А вскоре Apple и Goldman Sachs Bank USA объединились, чтобы создать необанк: почему именно сейчас и что хотят получить оба участника сделки, расскажет Минфин.

Энергоэффективная модернизация предприятия «под ключ»

Как YASNO за свой счет помогает предприятиям уменьшать потребление энергоресурсов во время войны. Из-за постоянных атак врага на объекты энергетической инфраструктуры страны, все мы — население и бизнес почувствовали, как сложно функционировать, когда поставки электроэнергии нестабильны и ограничены. Укрепить свою энергетическую устойчивость, что так важно особенно в условиях войны, может помочь именно энергоэффективность. Из материала вы узнаете, как заключить энергосервисный контракт с YASNO Energy Efficiency и реализовать энергоэффективный проект на предприятии.

Источник: Минфин
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