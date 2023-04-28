Дефицит электроэнергии может вернуться летом — Укрэнерго

Энергосистема Украины летом может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Об этом глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба компании.

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«Обычно в Украине весной и летом наблюдается избыток мощности, и Украина способна экспортировать электроэнергию. В этом году из-за значительных повреждений электростанций может возникнуть дефицит и летом. Он будет компенсироваться увеличением мощности на тепловых электростанциях, которые будут доступны нам, а также импортом электроэнергии», — отметил Кудрицкий.

По его словам, ремонтная кампания весны-лета 2023 будет одной из самых сложных в истории.

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«На это влияют масштабные разрушения, понесенные энергосистемой зимой, и то, что в оккупации остается несколько крупных электростанций. Их нам не хватало зимой и не хватает сейчас. Мы будем активировать все имеющиеся генерирующие мощности, чтобы в период ремонтов поддерживать баланс энергосистемы», — добавил глава Укрэнерго.