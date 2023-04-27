В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:
Куда сейчас можно вложить деньги кроме недвижимости в Украине. Прогноз курса (видео)
- Куда сейчас можно вложить деньги
- Депозиты в банках
- Покупка ОВГЗ и военных облигаций
- Покупка золота и серебра
- Бизнес в торговле и бытовые услуги
- Международные облигации Украины
- Инвестиции в криптовалюту
- Инвестиции в землю
- Прогноз курса доллара и евро на период с 27 апреля по 3 мая 2023 года
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Источник: Минфин
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Комментарии - 4
А от варто чи не варто ризикувати в поточних умовах — то вже вибір кожного. Квартира — то менш ліквідний та ризикованіший актив.