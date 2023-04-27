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27 апреля 2023, 15:52 Читати українською

Куда сейчас можно вложить деньги кроме недвижимости в Украине. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:

  • Куда сейчас можно вложить деньги
  • Депозиты в банках
  • Покупка ОВГЗ и военных облигаций
  • Покупка золота и серебра
  • Бизнес в торговле и бытовые услуги
  • Международные облигации Украины
  • Инвестиции в криптовалюту
  • Инвестиции в землю
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 27 апреля по 3 мая 2023 года

Конференция «Invest Talk Summit» — получи уникальную возможность услышать известных инвесторов и экспертов в сфере финансов. Здесь ты узнаешь новые возможности для инвестирования и получишь незаменимые знания для роста своего капитала и бизнеса. Подробности здесь.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

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0
alexkush
alexkush
27 апреля 2023, 16:11
#
Яка нерухомість?! це під час війни самий ризиковий варіант і тому ще й малоприбутковий. по перше, — по усім прогнозам раша накопичує ракети, щоб на осінь знову розпочати масовані бомбардування міст України, тому у покупців інвесторів є підвишений ризик знищення майна. по друге, якщо до війни прибутковість від здачі в оренду квартир складала біля 10% річних, то на сьогодні до 6% річних. При цьому, якщо від депозиту прибутковість в банку до війни була до 5% річних, то зараз до 17% річних. який сенс купувати квартиру і здавати в оренду, якщо ці ж кошти можна покласти на депозит і будете мати прибуток в 2 рази більший, при цьому навіть при бомбардуваннях ваші кошти не постраждають, а от квартиру можете втратити.
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0
neverice
neverice
27 апреля 2023, 17:05
#
Сенс в тому, що квартира дає 6−10% річних з поправкою на інфляцію (вартість оренди росте), депозити ж без врахування інфляції. Саме тіло інвестицій (квартира) — більше захищене від девальвації, ніж депозит. Плюс, є шанс на ріст базової вартості самої квартири після завершення війни.
А от варто чи не варто ризикувати в поточних умовах — то вже вибір кожного. Квартира — то менш ліквідний та ризикованіший актив.
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0
Alik2021
Alik2021
27 апреля 2023, 16:25
#
По всем прогнозам — рашка будет уничтожена на 100% полностью! Украина была, есть и будет!
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0
APREL1982
APREL1982
27 апреля 2023, 16:38
#
Тыл ел, ест и будет есть
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