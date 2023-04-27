Куда сейчас можно вложить деньги кроме недвижимости в Украине. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем:

Куда сейчас можно вложить деньги

Депозиты в банках

Покупка ОВГЗ и военных облигаций

Покупка золота и серебра

Бизнес в торговле и бытовые услуги

Международные облигации Украины

Инвестиции в криптовалюту

Инвестиции в землю

Прогноз курса доллара и евро на период с 27 апреля по 3 мая 2023 года

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