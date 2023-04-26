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26 апреля 2023, 16:34 Читати українською

Международная система Wise ввела запрет на гривневые переводы украинцев

Система международных денежных переводов Wise (ранее — TransferWise) приостановила перечисления с гривневых счетов для всех своих клиентов. Об этом по запросу «Минфина» сообщил спикер пресс-службы этой компании. Он также напомнил, что ранее для наших граждан был введен запрет на выпуск новых карт Wise.

Система международных денежных переводов Wise (ранее — TransferWise) приостановила перечисления с гривневых счетов для всех своих клиентов.
Фото: pymnts.com

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«Клиенты с зарегистрированным адресом в Украине с 12 августа 2022 года не могут открывать новые цифровые карты в Wise. Клиенты, чьи цифровые карты были открыты до этой даты, могут и далее использовать их до истечения срока действия карты», — объяснил спикер Wise.

В компании уточнили, что в Wise привязываются не к национальности пользователей, а к их фактической регистрации в стране (резидентству), в данном случае, в Украине.

«Люди могут отправлять гривну в Украину, а также доллар, фунт стерлингов и евро через платежи SWIFT», — уточнили в Wise.

В компании не назвали конкретных причин, по которым были введены ограничения на гривневые переводы. Обошлись лишь общими формулировками.

«В настоящее время невозможно отправить деньги за границу из Украины, а новые клиенты с адресом в Украине не могут использовать некоторые функции учетной записи Wise для создания баланса в разных валютах или получения цифровой карты Wise.

Эти изменения действуют с 2022 года, и мы проинформировали клиентов об этих изменениях, чтобы они могли найти альтернативные способы управления своими деньгами. Мы стремимся снова сделать наши услуги доступными в будущем, но, к сожалению, не можем назвать конкретные сроки для этого", — признал спикер Wise.

Нацбанк Украины с 5 октября 2022 года ввел запрет на P2P переводы (для населения) с гривневых счетов на счета в иностранных банках. До этого по таким перечислениям действовали ограничения в 30 тыс. грн и в 100 тыс. грн. Введение запрета объясняли активным выводом средств через этот канал с конвертацией гривны в инвалюту, который НБУ называл «карточным туризмом».

Заграничные карточные переводы с валютных счетов наших физлиц регулятор не запрещал: украинцы (физлица), как и прежде, могут переводить деньги со своих валютных карт на карты иностранных банков в рамках лимита 100 тыс. грн/мес.

Не исключено, что ограничения Wise на перевод гривны связаны с табу нашего Нацбанка. При этом компания старается утешить клиентов упрощением процедур.

«Чтобы помочь украинским беженцам в соседних странах, мы упростили требования к документации для создания учетной записи Wise и доступа к банковским операциям в местной валюте. Мы также упростили регистрацию благотворительных организаций в Wise и убрали комиссию для некоторых из них, чтобы в Украину поступило как можно больше денег», — заверил спикер Wise.

Компания держит одну из наиболее низких комиссий на трансграничные переводы в мире — 0,65% суммы.

Онлайн-система международных денежных переводов с прямой конвертацией валют по нефиксированному курсу под именем TransferWise была создана в 2011 году эстонцами Тааветом Хинрикусом, первым сотрудников Skype, и бывшим консультантом по вопросам управления Кристо Кяерманном. В феврале 2021 года ее переименовали в Wise (с анг. «мудрый»). Сервис имеет веб-версию, а также функционирует через мобильные приложения, адаптированные к операционным системам Android и iOS. На текущий момент к нему подключено порядка 16 млн пользователей.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
zig4free
zig4free
26 апреля 2023, 16:39
#
Шарашкина конторка.
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0
Сергій Т
Сергій Т
26 апреля 2023, 16:51
#
Майже два роки користуюсь доларовою карткой Wise. Ніяких претензій немає. Перекази у валюті без проблем з більшістю країн. Додаток Android зручний, нажаль української мови нема, але є російська.
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