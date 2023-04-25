Расходы на оборону в 2022 году выросли в 9 раз

Расходы государственного бюджета на оборону в 2022 году выросли в 9 раз, на безопасность — в 2,5 раза. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания, на котором правительство утвердило отчеты о выполнении государственного бюджета за 2021 и 2022 годы.

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«Несмотря на беспрецедентные вызовы, нам в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы украинского бюджета. В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз по сравнению с 2021 годом. В 2,5 раза увеличились расходы на безопасность», — отметил премьер.

Шмыгаль также добавил, что на 25% выросли в прошлом году расходы на социальную защиту населения и на 8% - на здравоохранение.

По его словам, благодаря программе «єПідтримка» 4,8 млн украинцев после начала полномасштабной войны получили по 6,5 тысячи грн единовременной выплаты, а бизнес за время вторжения получил более 100 млрд грн льготных кредитов.

Выполнение госбюджета 2021

По словам постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, одобрен отчет о государственном бюджете за 2021 год:

по доходам в сумме 1 трлн 296 млрд 896,5 млн грн,

по расходам — 1 трлн 491 млрд 206,4 млн грн,

по объему возврата кредитов — 9 млрд 109,6 млн грн,

по объему предоставления кредитов 13 млрд 643,5 млн грн с дефицитом в сумме 198 млрд 843,8 млн грн.

Выполнение госбюджета 2022

Одобрен отчет о государственном бюджете за 2022 год:

по доходам в сумме 1 трлн 787 млрд 711,1 млн грн,

по расходам — 2 трлн 705 млрд 749,6 млн грн,

по объему возврата кредитов — 12 млрд 333,7 млн грн,

по объему предоставления кредитов — 9 млрд 163,2 млн грн и с дефицитом в сумме 914 млрд 868 млн грн.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн.

Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн.