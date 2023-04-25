Расходы на оборону в 2022 году выросли в 9 раз

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2023, 16:44 Читати українською

Расходы на оборону в 2022 году выросли в 9 раз

Расходы государственного бюджета на оборону в 2022 году выросли в 9 раз, на безопасность — в 2,5 раза. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания, на котором правительство утвердило отчеты о выполнении государственного бюджета за 2021 и 2022 годы.

Расходы государственного бюджета на оборону в 2022 году выросли в 9 раз, на безопасность — в 2,5 раза.
Фото: finbalance.com.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, нам в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы украинского бюджета. В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в девять раз по сравнению с 2021 годом. В 2,5 раза увеличились расходы на безопасность», — отметил премьер.

Шмыгаль также добавил, что на 25% выросли в прошлом году расходы на социальную защиту населения и на 8% - на здравоохранение.

По его словам, благодаря программе «єПідтримка» 4,8 млн украинцев после начала полномасштабной войны получили по 6,5 тысячи грн единовременной выплаты, а бизнес за время вторжения получил более 100 млрд грн льготных кредитов.

Выполнение госбюджета 2021

По словам постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, одобрен отчет о государственном бюджете за 2021 год:

  • по доходам в сумме 1 трлн 296 млрд 896,5 млн грн,
  • по расходам — 1 трлн 491 млрд 206,4 млн грн,
  • по объему возврата кредитов — 9 млрд 109,6 млн грн,
  • по объему предоставления кредитов 13 млрд 643,5 млн грн с дефицитом в сумме 198 млрд 843,8 млн грн.

Выполнение госбюджета 2022

Одобрен отчет о государственном бюджете за 2022 год:

  • по доходам в сумме 1 трлн 787 млрд 711,1 млн грн,
  • по расходам — 2 трлн 705 млрд 749,6 млн грн,
  • по объему возврата кредитов — 12 млрд 333,7 млн грн,
  • по объему предоставления кредитов — 9 млрд 163,2 млн грн и с дефицитом в сумме 914 млрд 868 млн грн.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн.

Ранее Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Сергій Т
Сергій Т
25 апреля 2023, 17:45
#
Нажаль, весь світ почав прискорено озброюватись. Для України це вимушено, але в цілому не добра тенденція. 🤨
+
+15
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
25 апреля 2023, 17:53
#
Що насправді відбулося на аеродромі «Канатове» влітку минулого року? — Хто готував опепацію по виманюванню російських пілотів? — Чи знали про це СБУ та ГУР МО? — До чого тут справа вагнерівців, Єрмак та Татаров? Докладніше дивіться в інтерв'ю на YouTube-каналі Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/v3414307
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами