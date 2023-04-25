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25 апреля 2023, 13:14 Читати українською

В «Дие» теперь можно отменить шеринг авто

В «Дие» теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой потребности больше нет. Воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и надлежащий пользователь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В «Дие» теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой потребности больше нет.
Фото: slovoidilo.ua

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Как воспользоваться услугой

Для владельцев авто:

  • откройте «Дию»;
  • выберите «Услуги — Шеринг авто»;
  • нажмите кнопку «Отменить шеринг».

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Для надлежащих пользователей:

  • откройте «Дию»
  • перейдите к «Меню свидетельства о регистрации транспортного средства»
  • выберите «Отказаться от пользования автомобилем — Начать»
  • необходимо расшарить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

После этого отмена произойдет автоматически — и техпаспорт исчезнет из «Дии» надлежащего пользователя.

«Эта услуга особенно актуальна во время войны, ведь позволяет шерсти авто временно. К примеру, чтобы помочь родным выехать из зоны боевых действий», — отметили в министерстве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
25 апреля 2023, 13:43
#
В Україні запропонували скасувати обов’язкову сертифікацію для більшості імпортних автомобілів. Якщо рішення буде ухвалено, ввезення в країну вживаного авто з-за кордону може дещо активізуватися, а ціни на такі транспортні засоби — знизитися на 100−200 доларів.
Про відповідну ініціативу дізналися експерти Інституту досліджень авторинку.
Зазначається, що законопроєктом пропонується визнавати сертифікати відповідності, видані в країнах Євросоюзу, зокрема виробниками авто або їх уповноваженими представниками в Україні.
На практиці пропонується сертифікувати лише ті транспортні засоби, на які відсутні документи про реєстрацію. Наприклад, це стосується «списаних» автомобілів із США. Крім того, не визнаватимуться російські та білоруські документи на авто.
Крім того, в силі залишаться екологічні вимоги — не нижче за «Євро-2» для легкових автомобілів і не нижче за «Євро-5» для вантажівок і автобусів. Для вживаного авто таку інформацію пропонують переносити з іноземного свідоцтва про реєстрацію в українське.
Також експерти пропонують запровадити обов’язковий техогляд усіх автомобілів, як у Євросоюзі. На думку фахівців, це допоможе запобігти експлуатації несправних машин у разі часткового скасування сертифікації.
Наразі згідно із законом сертифікації підлягають усі колісні транспортні засоби, які ввезені з-за кордону. Сертифікацію проводять спеціальні випробувальні лабораторії, документ видають 15 організацій на всю Україну. Вартість послуги складає близько 2500 грн для легкового авто.
+
0
bonv
bonv
25 апреля 2023, 13:43
#
Автор ініціативи нардеп Мар’ян Заблоцький («Слуга народу») вважає, що скасування сертифікації дозволить українцям заощадити десятки мільйонів доларів, які нині потрапляють не до державного бюджету, а до приватних компаній.
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0
Vladimir Viktorovich
Vladimir Viktorovich
25 апреля 2023, 14:55
#
Експертам -Слуг не народа — краще треба б було подумати за Божевільне розмитнення машин, а не ловити краплю в океані і показувати свою роботу та турботу відбираючи останне у населення за Корита 20 років, Ганьба тим Слугам і кому вони служать.
Ще й акциз з 1 го числа на паливо, явна турбота Слуг у війну.
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