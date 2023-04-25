В «Дие» теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой потребности больше нет. Воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и надлежащий пользователь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» теперь можно отменить шеринг авто
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Как воспользоваться услугой
Для владельцев авто:
- откройте «Дию»;
- выберите «Услуги — Шеринг авто»;
- нажмите кнопку «Отменить шеринг».
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Для надлежащих пользователей:
- откройте «Дию»
- перейдите к «Меню свидетельства о регистрации транспортного средства»
- выберите «Отказаться от пользования автомобилем — Начать»
- необходимо расшарить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.
После этого отмена произойдет автоматически — и техпаспорт исчезнет из «Дии» надлежащего пользователя.
«Эта услуга особенно актуальна во время войны, ведь позволяет шерсти авто временно. К примеру, чтобы помочь родным выехать из зоны боевых действий», — отметили в министерстве.
Источник: Минфин
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Про відповідну ініціативу дізналися експерти Інституту досліджень авторинку.
Зазначається, що законопроєктом пропонується визнавати сертифікати відповідності, видані в країнах Євросоюзу, зокрема виробниками авто або їх уповноваженими представниками в Україні.
На практиці пропонується сертифікувати лише ті транспортні засоби, на які відсутні документи про реєстрацію. Наприклад, це стосується «списаних» автомобілів із США. Крім того, не визнаватимуться російські та білоруські документи на авто.
Крім того, в силі залишаться екологічні вимоги — не нижче за «Євро-2» для легкових автомобілів і не нижче за «Євро-5» для вантажівок і автобусів. Для вживаного авто таку інформацію пропонують переносити з іноземного свідоцтва про реєстрацію в українське.
Також експерти пропонують запровадити обов’язковий техогляд усіх автомобілів, як у Євросоюзі. На думку фахівців, це допоможе запобігти експлуатації несправних машин у разі часткового скасування сертифікації.
Наразі згідно із законом сертифікації підлягають усі колісні транспортні засоби, які ввезені з-за кордону. Сертифікацію проводять спеціальні випробувальні лабораторії, документ видають 15 організацій на всю Україну. Вартість послуги складає близько 2500 грн для легкового авто.
Ще й акциз з 1 го числа на паливо, явна турбота Слуг у війну.