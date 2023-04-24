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24 апреля 2023, 8:10 Читати українською

Илон Маск ответил Кингу: «Я пожертвовал Украине $100 миллионов, а вы?»

Основатель и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн. Об этом он написал в Twitter, комментируя сообщение Стивена Кинга по поводу «синей галочки» в Twitter.

Основатель и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн.
Фото: delo.ua

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Синяя галочка

«Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?», — ответил бизнесмен, процитировав октябрьский твит с благодарностью от вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова.

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Предыстория

Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску отдавать $8, которые он платит за его синюю галочку верификации в соцсети, в фонд Сергея Притулы, занимающийся помощью украинской армии.

Как известно, Twitter начала отбирать «галочки», подтверждающие верификацию учетных средств, у пользователей, которые за них не платят. Стоимость услуги — $8 в месяц.

Стивен Кинг не платил эти деньги, но «галочку» у него все равно не забрали. Когда выяснилось, что за нее платит лично Маск, писатель посоветовал ему отдать эти деньги в фонд Сергея Притулы.

Источник: Минфин
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