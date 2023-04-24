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24 апреля 2023, 8:33 Читати українською

В РФ пригрозили выйти из «зернового соглашения», если G7 запретит экспорт товаров в страну

Россия грозится выйти из зернового коридора, если страны «Большой семерки» (G7) введут запрет на большую часть экспорта в страну. Об этом написал заместитель председателя совета безопасности Р Ф Дмитрий Медведев в Telegram.

Россия грозится выйти из зернового коридора, если страны «Большой семерки» (G7) введут запрет на большую часть экспорта в страну.
Фото: apostrophe.ua

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По его словам, идея тотального запрета экспорта товаров в РФ является прекрасной тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям.

«В этом случае для них закончится зерновое соглашение и многое другое, в чем они нуждаются», — написал Медведев.

Напомним

Страны G7 призвали к продолжению, полной имплементации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

Ранее стало известно, что Европейский Союз хочет запретить транзит многих товаров через РФ, чтобы усилить соблюдение уже введенных санкций.

Страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность расширения режима санкций против РФ, включая запрет почти всего экспорта в Москву.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
yarg
yarg
24 апреля 2023, 9:50
#
Медведев победил очередную «финляндию» 0.7 в одно рыло — и высказался :)
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