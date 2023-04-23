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23 апреля 2023, 11:37 Читати українською

Список спонсоров войны пополнила еще одна компания

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую мировую компанию по снабжению судового топлива Peninsula Petroleum Limited в перечень международных спонсоров войны.
Фото: korrespondent.net

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Сверхдоходы

«Пока Россия, зарабатывая на морском экспорте нефти, поддерживает свою экономику, Peninsula Petroleum Limited продолжает получать сверхдоходы и доставлять топливо для судов, транспортирующих эту российскую нефть. Большие танкеры ежедневно покидают РФ через Балтийское море, несмотря на то, что Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ирландская компания Peninsula Petroleum работает как глобальный поставщик бункерного топлива, осуществляет более 25 000 поставок в год и предлагает услуги по продаже топлива, техническую экспертизу, управление флотом и яхтинговые услуги.

Как подчеркнули в НАПК, несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерное топливо, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, ирландская Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ.

Читайте также: В перечень спонсоров войны уже внесли 24 тысячи человек — НАПК

Напомним

14 апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+13
bonv
bonv
23 апреля 2023, 12:20
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Президент Російської Федерації Володимир Путін вже зіткнувся з серйозними фінансовими обмеженнями. Йому дуже складно фінансувати війну проти України.
«Тепер фінансування війни дається йому важко. Однак і зараз у нього є ресурси, в тому числі і ті, які він накопичив у 2022 році, коли Захід заморозив активи Центрального Банку Росії, але продовжив купувати російські нафту і газ, даючи Путіну гроші», — відзначив колишній провідний економіст Росії Сергій Гурієв в інтерв'ю виданню Deutsche Welle.
За його словами, Росія не повторила долю Ірану і Венесуели лише завдяки своїй макроекономічній команді, яка виявилася більш компетентна, ніж провідні банкіри і міністерства фінансів в інших підсанкційних країн. Гурієв зазначив, що хоч Центробанк Р Ф впорався з інфляцією, з відтоком капіталу і уникнув макроекономічного колапсу, але російська економіка знаходиться в рецесії, а якість і рівень життя росіян значно знизилися.
+
+13
bonv
bonv
23 апреля 2023, 12:21
#
Санкції, які союзники України запровадили після повномасштабного вторгнення РФ, завдали значного удару по російській економіці, хоча в Кремлі це заперечують. Наприкінці червня 2022 року Москва оголосила технічний дефолт за суверенним боргом.
У підсумку 2022 рік Росія закінчила з дефіцитом держбюджету близько 2,3% ВВП. На цьому тлі підняли податки для бізнесу «заднім числом».
9 лютого 2023 року у звіті Федеральної митної служби та Російських залізниць зазначено, що бюджет РФ пережив обвальне падіння доходів від експорту після введення ембарго на російську нафту і скорочення поставок газу в Європу.
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