Украина и Болгария договорились о разблокировании автомобилей на границе

Во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и министра сельского хозяйства Болгарии Явора Гечева стороны согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

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Договоренность сторон

«Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры.

Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", — говорится в сообщении.

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Предыстория

19 апреля стало известно, что Болгария вводит временный запрет на импорт продовольствия из Украины, однако она не распространяется на транзитные товары.

15 апреля Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.