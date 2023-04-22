Цена биткоина упала ниже $27 300. За неделю падение составило 10,4%

Вечером в пятницу, 21 апреля, котировки первой криптовалюты провалили отметку $28 000. При этом по состоянию на 22 апреля на 12:20 по киевскому времени стоимость биткоина составляла $27 271. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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За сутки цена биткоина снизилась на 2,74%, а за неделю — на 10,4%.

Что с другими криптовалютами

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum потеряла за сутки 3,36%, а за неделю — 11,8%. В данное время эфир стоит $1 854.

Вслед за ведущими криптовалютами в «красной зоне» оказались почти все криптоактивы из топ-списка по капитализации. Исключением стали лишь Tether и USD Coin, хотя их рост за сутки минимальный — +0,06% и +0,04% соответственно.

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Напомним

«Минфин» писал, что 11 апреля цена биткоина впервые с июня 2022 года превысила $30 000.