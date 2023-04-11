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11 апреля 2023, 9:00 Читати українською

Стоимость биткоина подскочила выше $30 000 впервые с июня 2022 года

Цена биткоина впервые с 10 июня 2022 года превысила $30 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Цена биткоина впервые с 10 июня 2022 года превысила $30 000.
Фото: pixabay.com

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За последние сутки биткоин на пике торговался за $30 399. По состоянию на 8:40 по киевскому времени стоимость первой криптовалюты немного опустилась и составляла около $30 029.

Рост биткоина

По словам аналитика криптобиржи Bitbank Юя Хасегавы, катализатором для роста биткоина может стать публикация индекса потребительских цен в США за март. Данные по инфляции будут обнародованы в среду, 12 апреля.

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В Bloomberg отметили, что стоимость биткоина остается более чем на 50% ниже ее исторического максимума — в ноябре 2021 года криптовалюта стоила больше $69 000. Тем не менее, с начала года биткоин подорожал более чем на 80%.

Напомним

«Минфин» писал о том, что, по данным инсайдеров, в этом году биткоин может протестировать новые максимумы, а именно отметку в $100 000.

Ранее основатель и глава аналитической компании Messari Райан Селкис спрогнозировал рост биткоина выше $100 тысяч к весне 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ferox
Ferox
11 апреля 2023, 9:09
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💪💪👍👍
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