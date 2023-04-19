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19 апреля 2023, 16:24 Читати українською

Проблемы с отправкой в ЕС: Новая Почта приостанавливает прием в отделениях пищевых продуктов

Новая почта приостанавливает прием в отделениях пищевых продуктов для отправки во все страны ЕС. Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из нашей страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Новой почты».

Новая почта приостанавливает прием в отделениях пищевых продуктов для отправки во все страны ЕС.
Фото: zn.ua

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Причина остановки

«Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины — сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции и т. д. Поэтому Новая почта временно не принимает какие-либо продукты в составе международных посылок, которые следуют в ЕС», — пишет пресс-служба.

Сейчас Новая почта ожидает разъяснения правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления отправок.

Читайте: В Минагрополитики считают убытки от запрета аграрного экспорта

Напомним

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (с 20 на 21 апреля).

Источник: Минфин
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