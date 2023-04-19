Новая почта приостанавливает прием в отделениях пищевых продуктов для отправки во все страны ЕС. Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из нашей страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Новой почты».
Проблемы с отправкой в ЕС: Новая Почта приостанавливает прием в отделениях пищевых продуктов
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Причина остановки
«Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины — сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции
Сейчас Новая почта ожидает разъяснения правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления отправок.
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Напомним
Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (с 20 на 21 апреля).
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