Проблемы с отправкой в ЕС: Новая Почта приостанавливает прием в отделениях пищевых продуктов

«Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины — сахара, зерновых, кондитерских изделий, фруктов, овощей, переработанной плодово-овощной продукции и т. д. Поэтому Новая почта временно не принимает какие-либо продукты в составе международных посылок, которые следуют в ЕС», — пишет пресс-служба.

Сейчас Новая почта ожидает разъяснения правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления отправок.

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Напомним

Транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (с 20 на 21 апреля).