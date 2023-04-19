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19 апреля 2023, 11:33 Читати українською

В Минэнерго рассказали, подорожает ли электричество для населения

В Украине продолжают обсуждать вопросы пересмотра тарифа на свет для бытовых потребителей. Окончательного решения нет, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает «Интерфакс-Украина».

В Украине продолжают обсуждать вопросы пересмотра тарифа на свет для бытовых потребителей.
Фото: dw.com

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Новые тарифы

По словам чиновника, пересмотр тарифов может помочь восстановить энергосистему после нанесенных РФ разрушений и повреждений.

«Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть», — сказал он.

Галущенко также добавил, что изменять тарифы необходимо в контексте подготовки генерации к новому осенне-зимнему периоду.

«Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. Был большой вызов, но мы удержали энергосистему. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период», — подчеркнул министр.

Что говорят эксперты

Юрий Корольчук, соучредитель Фонда энергетических стратегий, говорит, что сегодня стоимость электроэнергии для населения ниже тарифа на распределение электроэнергии, оплачиваемого энергетическими компаниями.

«Тариф на распределение сегодня где-то в районе 2,2 грн. Тариф, если оценивать все расходы компаний, а именно так можно посчитать рыночную стоимость, должен быть в районе 5−7 гривен за кВт-час. Сначала он, конечно, будет меньше, могут повышать в 4 этапа, как было в 2014—2016 годах. Глобально говорится, что мы должны оплачивать будущее сектора атомной генерации», — рассказал он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
godvinik
godvinik
19 апреля 2023, 11:43
#
Время войны повышать тарифы потому что хозяину надо на новую яхту и надо выполнять норму прибыли
+
0
Vladimir Viktorovich
Vladimir Viktorovich
19 апреля 2023, 11:48
#
Слуги не народа иначе не умеют.
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