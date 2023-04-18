Украинцы через «Дию» уже приобрели военных облигаций на 700 миллионов

Через приложение «Дия» украинцы приобрели уже более 700 тыс. военных облигаций на 700 млн грн для государственного бюджета. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

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«Облигации укрепляют экономику страны и позволяют ей стабильно работать в условиях войны. Каждая гривна идет на зарплаты защитникам и защитницам, врачам, учителям и тому подобное», — написал он.

По его словам, сегодня в «Дие» можно инвестировать в деоккупацию Донецка, Бердянска, Севастополя и Ялты.

«Облигацию Ялта запустили менее двух недель назад. За это время вы приобрели ее более 45 тыс. раз», — отметил Федоров.

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