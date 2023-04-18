Через приложение «Дия» украинцы приобрели уже более 700 тыс. военных облигаций на 700 млн грн для государственного бюджета. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.
Украинцы через «Дию» уже приобрели военных облигаций на 700 миллионов
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«Облигации укрепляют экономику страны и позволяют ей стабильно работать в условиях войны. Каждая гривна идет на зарплаты защитникам и защитницам, врачам, учителям и тому подобное», — написал он.
По его словам, сегодня в «Дие» можно инвестировать в деоккупацию Донецка, Бердянска, Севастополя и Ялты.
«Облигацию Ялта запустили менее двух недель назад. За это время вы приобрели ее более 45 тыс. раз», — отметил Федоров.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 9
П.С. В рф вже не можливо видалитися з їхнього того сайту госуслуг, хоча якийсь місяць назад можна було без проблем, як пишуть.