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18 апреля 2023, 10:01 Читати українською

Украинцы через «Дию» уже приобрели военных облигаций на 700 миллионов

Через приложение «Дия» украинцы приобрели уже более 700 тыс. военных облигаций на 700 млн грн для государственного бюджета. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

Через приложение «Дия» украинцы приобрели уже более 700 тыс.
Фото: focus.ua

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«Облигации укрепляют экономику страны и позволяют ей стабильно работать в условиях войны. Каждая гривна идет на зарплаты защитникам и защитницам, врачам, учителям и тому подобное», — написал он.

По его словам, сегодня в «Дие» можно инвестировать в деоккупацию Донецка, Бердянска, Севастополя и Ялты.

«Облигацию Ялта запустили менее двух недель назад. За это время вы приобрели ее более 45 тыс. раз», — отметил Федоров.

Читайте: Военные облигации покупают 63%. Другие — не доверяют или считают процент низким — опрос

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 9

+
+30
Kaleso
Kaleso
18 апреля 2023, 10:03
#
В один кінець…
+
+45
yarg
yarg
18 апреля 2023, 10:15
#
Как трехмесячные депозиты с покупкой валюты ? когда их ввели — здесь пол-сайта бесновались что это «в один конец» :)
+
0
parseval
parseval
18 апреля 2023, 10:24
#
Им платят, они и беснуются.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 апреля 2023, 10:36
#
А незабаром через Дію почнуть придбувати повістки, хто ще не встиг.
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 апреля 2023, 11:05
#
І не тільки, незабаром дівчата сексом почнуть займатися с хлопцями через дію, блін, а вдруг дівчина буде несправжня!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 апреля 2023, 11:30
#
На жаль все, що приймають в ерефії, через деякий час приймається і в нас, як під копірку. А поки смійтеся. З чмобіків, пригадується, також спочатку сміялися.
П.С. В рф вже не можливо видалитися з їхнього того сайту госуслуг, хоча якийсь місяць назад можна було без проблем, як пишуть.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
18 апреля 2023, 11:02
#
Безпрограшний варіант для допомоги Державі у скрутний час.
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
18 апреля 2023, 11:08
#
Доступ людей напряму до держоблігацій- це пеший крок до фондового ринку, головне щоб не останній
+
0
yarg
yarg
18 апреля 2023, 11:15
#
Що означає «напряму» ? фондовий ринок — це взагалі не про «напряму». Це про безкінечних посередників…
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