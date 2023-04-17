В Раде зарегистрировали законопроект о накопительных пенсиях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9212 о запуске накопительной пенсионной системы с 2023 года.

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Что известно

Целью законопроекта является формирование обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых они в будущем получат дополнительный источник пенсионных выплат.

В системе накопительного пенсионного обеспечения примут участие все категории работников до достижения ими 55 лет. Для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц участие будет добровольным.

Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы работника. В 2023 году — 1% от его размера, в 2024 году — 1,5%, с 2025 года — 2%. Государство обязуется софинансировать взносы на паритетных началах из бюджета.

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Размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный взнос будет включаться в состав ЕСВ.

По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

Деньги будут накапливаться на индивидуальных накопительных пенсионных счетах, в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения будет переходить к его наследникам.

До конца 2025 года взносы будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством. С 2026 года накопление можно будет перевести в любой другой фонд, а можно оставить в государственном.

Пенсионные скопления будут защищать от обесценивания и инфляции методом инвестирования в «консервативные денежные инструменты».

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Стоимость законопроекта

Стоимость законопроекта оценивается в 30,8 млрд грн за первый год. Половина из них — компенсация фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений единого социального взноса, половина — уплата дополнительного накопительного взноса из средств государственного бюджета в пользу участников системы.