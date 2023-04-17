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17 апреля 2023, 16:53 Читати українською

В Раде зарегистрировали законопроект о накопительных пенсиях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект№ 9212 о запуске накопительной пенсионной системы с 2023 года.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект№ 9212 о запуске накопительной пенсионной системы с 2023 года.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноЦелью законопроекта является формирование обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых они в будущем получат дополнительный источник пенсионных выплат.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Целью законопроекта является формирование обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых они в будущем получат дополнительный источник пенсионных выплат.

В системе накопительного пенсионного обеспечения примут участие все категории работников до достижения ими 55 лет. Для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц участие будет добровольным.

Размер накопительного взноса будет зависеть от заработной платы работника. В 2023 году — 1% от его размера, в 2024 году — 1,5%, с 2025 года — 2%. Государство обязуется софинансировать взносы на паритетных началах из бюджета.

Читайте: Почему «накопительную пенсию» не стоит внедрять сейчас

Размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, накопительный взнос будет включаться в состав ЕСВ.

По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен.

Деньги будут накапливаться на индивидуальных накопительных пенсионных счетах, в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения будет переходить к его наследникам.

До конца 2025 года взносы будут аккумулироваться в уполномоченном пенсионном фонде, созданном государством. С 2026 года накопление можно будет перевести в любой другой фонд, а можно оставить в государственном.

Пенсионные скопления будут защищать от обесценивания и инфляции методом инвестирования в «консервативные денежные инструменты».

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Стоимость законопроекта

Стоимость законопроекта оценивается в 30,8 млрд грн за первый год. Половина из них — компенсация фондам общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования потерь от недопоступлений единого социального взноса, половина — уплата дополнительного накопительного взноса из средств государственного бюджета в пользу участников системы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Pazienza
Pazienza
17 апреля 2023, 17:33
#
Гарна новина
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+15
matroskin
matroskin
17 апреля 2023, 17:45
#
Гра слів, називайте речі своїми іменами:
«В раді зареєстрували законопроект про підвищення ЄСВ на 2%», все інше ширма, або ж просто пусті слова.
+
0
youknow
youknow
17 апреля 2023, 18:11
#
Мені одному здалось що закон робиться під когось? Задумка ніби приємлема для електорату, як що зробити чесно та з умом. Але якись космічні витрати, вже з самого початку. Закон тільки почне працювати, люди, тільки почнуть перераховувати…але у депутатів іньши розрахунки «проект, вартість 30,8 млрд грн за перший рік…Половина з них — це компенсація фондам загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування втрат від недонадходжень єдиного соціального внеску, половина — сплата додаткового накопичувального внеску з коштів державного бюджету на користь учасників системи.»
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