«Зерновое соглашение» под угрозой срыва: РФ заблокировала инспекции судов в Босфоре

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«Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям Инициативы и неприемлемо для Украины. В результате уже второй раз за 9 месяцев работы «Зерновой инициативы» не составлено инспекционный план и не проинспектировано ни одно судно. Под угрозой функционирование «Зерновой инициативы», — отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что с ноября прошлого года российская сторона под разными предлогами саботирует и затягивает время проведения инспекций, что уже привело к сокращению объемов экспорта украинской агропродукции на мировые рынки на 15−18 млн тонн.

А с апреля этого года российские представители СКЦ пытаются вмешаться в деятельность украинских портов и экспортеров путем навязывания собственных критериев определения конкретных судов, участвующих в «зерновой инициативе».

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«Например, с 14 апреля россияне без всяких объяснений отказывают в регистрации трех судов (2 из которых Китай), которых уже ожидает груз в порту «Южный». Таким образом российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений «Зерновой инициативы», — пояснили в министерстве

«Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать еду как оружие Украина категорически отвергает очередные требования россиян и выступает против вмешательства в деятельность украинских портов», — отмечают в Мининфраструктуры.

Напомним

Как сообщалось, на прошлой неделе российская сторона уже блокировала работу инспекций Совместного координационного центра (СКЦ), который проверяет суда, двигающиеся «зерновым коридором» из и в украинские порты, поэтому 11 апреля проверку для движения по коридору не прошло ни одно судно.