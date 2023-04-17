Болгария также может запретить импорт украинского зерна

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«Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, есть серьезный риск накопления большого количества (зерна) в нашей стране, если мы не будем принимать соответствующие меры», — пояснил Гечев.

По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время болгарский министр подчеркнул, что его страна обратилась с запросом о проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года.

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Гечев добавил, что во вторник, 18 апреля, должны состояться «консультации по этому вопросу с президентом Руменом Радевым, непосредственно вовлеченным в сложившуюся ситуацию».

Напомним

Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус 17 апреля встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны.

16 апреля о временном запрете импорта зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Он отметил необходимость ввести «чрезвычайные меры», иначе венгерское сельское хозяйство получит большой удар.

Ограничение будет продолжаться до 30 июня 2023 года, что «может быть достаточным временем для принятия значительных и долгосрочных мер ЕС по поиску решения».