С начала великой войны Польша предоставила Украине помощь на сумму около 11 млрд евро. Об этом сообщила министр финансов Польши Магдалена Жечковская во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне, передает «Укринформ».
За год войны Польша предоставила Украине помощь почти на 11 миллиардов евро
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Общий объем расходов для Украины составляет до 2% нашего ВВП, то есть около 50 миллиардов злотых», — заявила Жечковская.
Она подчеркнула, что это значительная статья в польском бюджете, и, несмотря на то, что Польша не получает адекватную компенсацию от ЕС за помощь Украине, это необходимо делать, поскольку Украина борется за свое будущее, ценности и свободу.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2