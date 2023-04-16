За год войны Польша предоставила Украине помощь почти на 11 миллиардов евро

«Общий объем расходов для Украины составляет до 2% нашего ВВП, то есть около 50 миллиардов злотых», — заявила Жечковская.

Она подчеркнула, что это значительная статья в польском бюджете, и, несмотря на то, что Польша не получает адекватную компенсацию от ЕС за помощь Украине, это необходимо делать, поскольку Украина борется за свое будущее, ценности и свободу.

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