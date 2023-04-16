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16 апреля 2023, 16:20 Читати українською

За год войны Польша предоставила Украине помощь почти на 11 миллиардов евро

С начала великой войны Польша предоставила Украине помощь на сумму около 11 млрд евро. Об этом сообщила министр финансов Польши Магдалена Жечковская во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне, передает «Укринформ».

С начала великой войны Польша предоставила Украине помощь на сумму около 11 млрд евро.
Фото: ukrinform.ua

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«Общий объем расходов для Украины составляет до 2% нашего ВВП, то есть около 50 миллиардов злотых», — заявила Жечковская.

Она подчеркнула, что это значительная статья в польском бюджете, и, несмотря на то, что Польша не получает адекватную компенсацию от ЕС за помощь Украине, это необходимо делать, поскольку Украина борется за свое будущее, ценности и свободу.

Читайте: В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
youknow
youknow
16 апреля 2023, 16:43
#
Війна показала справжніх колег та ворогів
+
0
FogBRD
FogBRD
16 апреля 2023, 18:39
#
По зерну что-то добавите?
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