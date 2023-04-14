К 2026 году курс доллара по базовому сценарию Меморандума с МВФ вырастет до 53,5 грн/$ — эксперт

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий опубликовал в Facebook инфографику с курсовыми ожиданиями МВФ, согласно которой к 2026 году курс доллара по базовому сценарию вырастет до 53,5 грн/$.

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Базовый сценарий

Согласно базовому сценарию Меморандума с МВФ средний курс доллара через три года вырастет до 53,5 грн/$:

В 2023 году он составит 40,7 грн за доллар,

В 2024 году — 48,0 грн за доллар,

В 2025 году — 51,2 грн за доллар,

В 2026 году — 53,5 грн за доллар.

Негативный сценарий

При негативном сценарии к 2026 году курс доллара подскочит до 66,5 грн/$:

В 2023 году — 44,4 грн за доллар,

В 2024 году — 55,4 грн за доллар,

В 2025 году — 62,2 грн за доллар,

В 2026 году — 66,5 грн за доллар.

Паращий отметил, что в материалах МВФ прямо не пишут о курсе доллара, «но информации дали для расчета достаточно».

Напомним

В госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн за доллар.

«Минфин» писал, что МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3% после снижения на 30,3% в 2022 году, а инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20% после 26,6% в 2022 году.