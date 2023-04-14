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14 апреля 2023, 12:03 Читати українською

К 2026 году курс доллара по базовому сценарию Меморандума с МВФ вырастет до 53,5 грн/$ — эксперт

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий опубликовал в Facebook инфографику с курсовыми ожиданиями МВФ, согласно которой к 2026 году курс доллара по базовому сценарию вырастет до 53,5 грн/$.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий опубликовал в Facebook инфографику с курсовыми ожиданиями МВФ, согласно которой к 2026 году курс доллара по базовому сценарию вырастет до 53,5 грн/$.► Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахБазовый сценарийСогласно базовому сценарию Меморандума с МВФ средний курс доллара через три года вырастет до 53,5 грн/$: В 2023 году он составит 40,7 грн за доллар, В 2024 году — 48,0 грн за доллар, В 2025 году — 51,2 грн за доллар, В 2026 году — 53,5 грн за доллар.
Фото: pixabay.com

Читайте«Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Базовый сценарий

Согласно базовому сценарию Меморандума с МВФ средний курс доллара через три года вырастет до 53,5 грн/$:

  • В 2023 году он составит 40,7 грн за доллар,
  • В 2024 году — 48,0 грн за доллар,
  • В 2025 году — 51,2 грн за доллар,
  • В 2026 году — 53,5 грн за доллар.

Негативный сценарий

При негативном сценарии к 2026 году курс доллара подскочит до 66,5 грн/$:

  • В 2023 году — 44,4 грн за доллар,
  • В 2024 году — 55,4 грн за доллар,
  • В 2025 году — 62,2 грн за доллар,
  • В 2026 году — 66,5 грн за доллар.

Паращий отметил, что в материалах МВФ прямо не пишут о курсе доллара, «но информации дали для расчета достаточно».

Напомним

В госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн за доллар.

«Минфин» писал, что МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3% после снижения на 30,3% в 2022 году, а инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20% после 26,6% в 2022 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+14
Kharakternyk
Kharakternyk
14 апреля 2023, 12:06
#
Не дорого.
Якщо ще буде гривня і долар до того часу.
+
+68
Alex2006
Alex2006
14 апреля 2023, 12:28
#
Буде, це вашого рубля не буде
+
0
Alex2006
Alex2006
14 апреля 2023, 12:28
#
Добре, що вони ніколи не були праві у своїх прогнозах, на відміну від мене :)
+
+6
Alex2006
Alex2006
14 апреля 2023, 12:37
#
Чисто з цікавості погуглив прогнози :)

Прогноз:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар
https://www.rbc.ua/ukr/news/mvf-dal-prognoz-kursu-grivni-2019-god-1539092153.html

Результат:
середній курс у 2019 році був 25,8 грн/дол
Середньорічний курс в 2020-му становив 26,96 грн за долар
+
0
youknow
youknow
14 апреля 2023, 13:43
#
«РБК» це ж сайт помийка рузьскої вимірації))) не дивіться то .айно. Згідно ситуації в Україні - курс за $ може бути й меньше, може бути ї 73грн вже в наступному році.
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0
Kaleso
Kaleso
14 апреля 2023, 12:40
#
Ой да ті які кричали та буде 27 все гуд
+
0
yarg
yarg
14 апреля 2023, 12:59
#
Коли кричали ? в 2018 ? коли ви кричали що буде 50 ?
+
0
Alik2021
Alik2021
14 апреля 2023, 13:17
#
Вполне оптимистично
+
0
yarg
yarg
14 апреля 2023, 13:26
#
Это не оптимизм и не пессимизм. Это тыкание пальцем в небо.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 апреля 2023, 13:37
#
Ужас… Но будет раньше чем ожидается…до 2026 года… все цифры протестируем, как говорят.
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