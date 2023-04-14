Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий опубликовал в Facebook инфографику с курсовыми ожиданиями МВФ, согласно которой к 2026 году курс доллара по базовому сценарию вырастет до 53,5 грн/$.
К 2026 году курс доллара по базовому сценарию Меморандума с МВФ вырастет до 53,5 грн/$ — эксперт
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Базовый сценарий
Согласно базовому сценарию Меморандума с МВФ средний курс доллара через три года вырастет до 53,5 грн/$:
- В 2023 году он составит 40,7 грн за доллар,
- В 2024 году — 48,0 грн за доллар,
- В 2025 году — 51,2 грн за доллар,
- В 2026 году — 53,5 грн за доллар.
Негативный сценарий
При негативном сценарии к 2026 году курс доллара подскочит до 66,5 грн/$:
- В 2023 году — 44,4 грн за доллар,
- В 2024 году — 55,4 грн за доллар,
- В 2025 году — 62,2 грн за доллар,
- В 2026 году — 66,5 грн за доллар.
Паращий отметил, что в материалах МВФ прямо не пишут о курсе доллара, «но информации дали для расчета достаточно».
Напомним
В госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн за доллар.
«Минфин» писал, что МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3% после снижения на 30,3% в 2022 году, а инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20% после 26,6% в 2022 году.
Источник: Минфин
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Комментарии - 10
Якщо ще буде гривня і долар до того часу.
Прогноз:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар
https://www.rbc.ua/ukr/news/mvf-dal-prognoz-kursu-grivni-2019-god-1539092153.html
Результат:
середній курс у 2019 році був 25,8 грн/дол
Середньорічний курс в 2020-му становив 26,96 грн за долар