Курс доллара 40,7 грн/$, замедление инфляции до 20%. Прогноз МВФ на 2023 год

Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 грн. за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 грн, но ниже бюджетного прогноза. Об этом говорится в World Economic Outlook МВФ за апрель 2023 года, сообщает РБК-Украина.

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Согласно прогнозу МВФ, номинальный ВВП Украины составит в 2023 году 6050 млрд грн, долларовый ВВП — $148,7 млрд. Таким образом, фонд исходит из расчетов, что средний курс составит 40,7 грн за доллар.

Отметим, что в госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн за доллар.

ВВП Украины

МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году упадет на 3% после снижения на 30,3% в 2022 году.

Инфляция

Международный валютный фонд ожидает, что инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20% после 26,6% в 2022 году.

Безработица

По прогнозу МВФ, безработица в Украине сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.

Ранее «Минфин» писал, что, по данным макропрогноза инвесткомпании ICU, курс доллара по итогам года достигнет 40 грн/$. При этом инфляция будет составлять 15,4%, замедлившись с 26,6% в прошлом году.