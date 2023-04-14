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14 апреля 2023, 11:33 Читати українською

МВФ запускает цифровую валюту международного центрального банка (CBDC)

На весенних встречах 2023 года Международного валютного фонда (МВФ) Денежно-кредитное управление по цифровым валютам (DCMA) объявило о запуске международной цифровой валюты центрального банка (CBDC). Об этом сообщает PR Newswire.

На весенних встречах 2023 года Международного валютного фонда (МВФ) Денежно-кредитное управление по цифровым валютам (DCMA) объявило о запуске международной цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Фото: incrypted.com

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Отмечается, что CBDC укрепляет монетарный суверенитет участвующих центральных банков и соответствует недавним рекомендациям по политике в отношении криптоактивов, предложенным МВФ.

Универсальная денежная единица (UMU), обозначенная символом ANSI, Ü, юридически является денежным товаром, может совершать операции в любой валюте расчетов, являющихся законным платежным средством, и функционирует как CBDC для обеспечения соблюдения банковских правил и защиты финансовой целостности международной банковской системы.

Банки могут прикреплять SWIFT-коды и банковские счета к кошельку цифровой валюты UMU и проводить трансграничные платежи, подобные SWIFT по самым выгодным оптовым курсам FX и с мгновенными расчетами в режиме реального времени.

Используя архитектуру публичной денежной системы с глобальной локализацией, UMU можно настроить для работы в соответствии с правилами центрального банка каждой участвующей юрисдикции.

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Законодательство об универсальной денежной единице было разработано в сотрудничестве с несколькими государствами. В предлагаемом законе UMU не должен использоваться в качестве законного платежного средства для переговоров о внутренних ценах или международных торговых соглашениях.

Вместо этого законодательство предлагает принять UMU в качестве дополнительного денежного товара для сохранения стоимости, смягчающего потенциальное сезонное и системное обесценивание местной валюты, и использовать его в качестве платежной валюты во время расчетов.

Продавцы и торговые партнеры смогут принимать UMU за эквивалентную рыночную стоимость своих товаров и услуг по ценам любого национального законного платежного средства. UMU имеет премиальные обменные курсы, встроенные в его кошелек, и может конвертировать любую сумму расчетной валюты в эквивалентную сумму UMU.

Универсальная денежная единица — это криптовалюта, переосмысленная с нуля для поддержки центральных банков и регулируемых финансовых учреждений. Она включает в себя доверенный согласованный протокол, протокол Staked Proof of Trust (SPOT) и многомерный DLT (mDLT), способный поддерживать любой реестр активов или пассивов, обеспечивая полный спектр цифровых банковских услуг и международных торговых платежей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 апреля 2023, 11:44
#
Опа! Приїхали.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 апреля 2023, 12:46
#
Битку привіт
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 апреля 2023, 13:20
#
Эта CBDC только для центробанков,
и то со многими ограничениями…

Физлицам, скорее всего,
она будет недоступна.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
14 апреля 2023, 12:00
#
Цікава і перспективна пропозиція.
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