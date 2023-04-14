Удвоила прибыль в РФ: НАПК внесло Xiaomi в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Причина

Причиной внесения Xiaomi в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в РФ.

С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей территории РФ.

«Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим. Так, в 2022 году Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в стране-агрессорке», — говорится в сообщении.

В июле 2022 года Xiaomi и его суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

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Выручка

По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на $202 млн.

«Это огромные средства, с которых уплачиваются не менее серьезные суммы налогов. Затем за счет этих же налогов удерживается и российская армия, которая сегодня убивает украинцев», — отметили в НАПК.

В агентстве также заявили, что российский рынок для Xiaomi чрезвычайно важен, именно поэтому компания даже не объявляла о своих планах по выходу из РФ, хотя и с весны 2022 года не вела маркетинговую деятельность в Москве.

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Восстановление полного присутствия в РФ

Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России.

«Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства и должна понести как репутационные, так и юридические последствия своих действий», — подчеркнули в агентстве.