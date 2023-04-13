Уоррен Баффет назвал биткоин «игровым токеном»

Биткоин не имеет внутренней ценности, но это не останавливает людей от желания «поиграть в рулетку». Об этом известный миллиардер-инвестор Уоррен Баффетт заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

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Баффет подчеркнул, что людям свойственно стремление к поиску «легких денег» — это человеческий инстинкт, который существовал всегда.

Несмотря на то, что с начала года биткоин вырос на 80%, Уоррен продолжает критиковать его. В 2018 году он назвал биткоин «крысиным ядом в квадрате» и добавил, что на криптовалюты ждет плохой конец. С того времени биткоин вырос более чем на 200%.

В мае 2022 года миллиардер заявил, что не купит биткоин, даже если он будет стоить $25.

«Его накопление бессмысленно. Если сельскохозяйственные угодья или недвижимость можно капитализировать, например, путем ренты, то криптовалюта в этом смысле практически бесполезна» — заявил тогда Баффет.

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Напомним

На днях «Минфин» писал о том, что стоимость биткоина подскочила выше $30 000 впервые с июня 2022 года. Сегодня, 13 апреля, цена биткоина днем составляла около $30 242.