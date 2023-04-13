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13 апреля 2023, 16:13 Читати українською

Уоррен Баффет назвал биткоин «игровым токеном»

Биткоин не имеет внутренней ценности, но это не останавливает людей от желания «поиграть в рулетку». Об этом известный миллиардер-инвестор Уоррен Баффетт заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

Биткоин не имеет внутренней ценности, но это не останавливает людей от желания «поиграть в рулетку».
Фото: pixabay.com

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Баффет подчеркнул, что людям свойственно стремление к поиску «легких денег» — это человеческий инстинкт, который существовал всегда.

Несмотря на то, что с начала года биткоин вырос на 80%, Уоррен продолжает критиковать его. В 2018 году он назвал биткоин «крысиным ядом в квадрате» и добавил, что на криптовалюты ждет плохой конец. С того времени биткоин вырос более чем на 200%.

В мае 2022 года миллиардер заявил, что не купит биткоин, даже если он будет стоить $25.

«Его накопление бессмысленно. Если сельскохозяйственные угодья или недвижимость можно капитализировать, например, путем ренты, то криптовалюта в этом смысле практически бесполезна» — заявил тогда Баффет.

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Напомним

На днях «Минфин» писал о том, что стоимость биткоина подскочила выше $30 000 впервые с июня 2022 года. Сегодня, 13 апреля, цена биткоина днем составляла около $30 242.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 апреля 2023, 16:46
#
Лол, а покупать кучу фантиков под названием акции это не рулетка?)
+
0
Uuu123
Uuu123
13 апреля 2023, 17:15
#
Уоррен Баффет, когда покупает смотрит вперед на года, а покупатели криптовалют интересует только очень короткий промежуток времени. Ничто не может много стоить.
+
0
Артем Вороненко
Артем Вороненко
13 апреля 2023, 17:27
#
Лучшая стратегия инвестирования — диверсификация активов, причем чем инвестиция доходней, тем, по правилам, выше риски. Я как специалист по инвестициям в зарубежную недвижимость, считаю что доля высокорисковых активов в портфеле, таких как криптовалюта — должна быть минимальной, то есть по сути инвестировать в нее стоит те деньги, которые по факту не жалко потерять!

А вот консервативное инвестирование в такие инструменты как зарубежная недвижимость — должно наоборот преобладать. Отличная альтернатива банковским депозитам, потому что предлагает доходность 7−8% годовых с привязкой к стабильным валютам.
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