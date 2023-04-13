В блокчейне Ethereum успешно активировали обновление Shapella

В ночь на 13 апреля, в 01:30 по киевскому времени, разработчики Ethereum активировали обновление Shapella в основной сети проекта. Благодаря чему пользователи получили возможность вывести криптовалюту из стейкинга.

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Новое обновление позволяет участникам рынка выкупить свой staked ETH — монеты, которые они вложили и заблокировали в сети за последние три года в обмен на проценты.

По данным Dune Analytics, на «стейки» приходится около 15% всего Ethereum, общая рыночная стоимость которого составляет $33,73 млрд.

Пpимepнo зa чeтыpe чaca пocлe хардфорка пользователи вывeли 47 627 мoнeт нa cумму $91,2 млн.

Стоимость Ethereum

Хардфорк Ethereum привел к небольшому росту стоимости эфира. По данным CoinMarketCap, за последние сутки цена ETH выросла на 3%. На момент написания новости Ethereum торговался за $1,927.