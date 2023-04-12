МВФ оценит влияние поправки о возврате доплат украинским военным

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 апреля 2023, 18:38 Читати українською

МВФ оценит влияние поправки о возврате доплат украинским военным

Международный валютный фонд изучит принятую Верховной Радой Украины 10 апреля законодательную поправку о возврате выплаты 30 000 грн для военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй агентству Интерфакс-Украина.

Международный валютный фонд изучит принятую Верховной Радой Украины 10 апреля законодательную поправку о возврате выплаты 30 000 грн для военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий.
Фото: prm.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Нам известно о поправке, принятой вчера (10 апреля — ред.) парламентом о правовых основах для применения мер, связанных с военным положением, и мы находимся в процессе оценки ее влияния», — отметил Грей.

Отвечая на вопрос о том, насколько Украина уже выполнила ряд взятых на себя обязательств в рамках программы расширенного финансирования EFF, в частности, были ли соблюдены количественные критерии на конец марта, глава миссии сказал, что пока рано давать комментарии, поскольку новую программу утвердили чуть больше недели назад.

Комментарий Минфина о возможном влиянии этой поправки на бюджет и сотрудничество с МВФ пока отсутствует.

Читайте также: Для возвращения доплат военным необходимо 154 миллиарда, этих средств в бюджете пока нет — Гетманцев

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 10 апреля, парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.

Закон предусматривает, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

После чего в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BatonUA, Artem Fen, Три літри и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами