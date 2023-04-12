МВФ оценит влияние поправки о возврате доплат украинским военным

Международный валютный фонд изучит принятую Верховной Радой Украины 10 апреля законодательную поправку о возврате выплаты 30 000 грн для военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй агентству Интерфакс-Украина.

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«Нам известно о поправке, принятой вчера (10 апреля — ред.) парламентом о правовых основах для применения мер, связанных с военным положением, и мы находимся в процессе оценки ее влияния», — отметил Грей.

Отвечая на вопрос о том, насколько Украина уже выполнила ряд взятых на себя обязательств в рамках программы расширенного финансирования EFF, в частности, были ли соблюдены количественные критерии на конец марта, глава миссии сказал, что пока рано давать комментарии, поскольку новую программу утвердили чуть больше недели назад.

Комментарий Минфина о возможном влиянии этой поправки на бюджет и сотрудничество с МВФ пока отсутствует.

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Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 10 апреля, парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.

Закон предусматривает, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

После чего в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу.