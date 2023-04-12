Лучший отзыв марта: как у клиентки Райффайзена вывели со счета 175 тыс. грн и загнали ее в кредит

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В марте им стала клиентка Райффайзен Банка под ником allabondaruk . Она рассказала, как с ее счета вывели большую сумму денег и как на эту ситуацию отреагировал банк. Ее опыт пользователя может быть полезен другим читателям «Минфина».

Как списывались деньги

Автор отзыва рассказала, что 28 марта пыталась зайти в приложение Raiffeisen Online, но все ее попытки были безрезультатны: постоянно выдавало ошибку «неправильный логин и пароль».

От банка пришло сообщение с цифрой, чтобы добавить карту в Apple Pay. Пользователь ввела код во всплывающее окно, надеясь, что это поможет ей зайти в Raiffeisen Online, и приложение вновь выдало ошибку «код неверный».

Зайти в приложение allabondaruk смогла только на второй день, и здесь ее ждала неприятная неожиданность.

«Кто-то перевел с гривневого депозита 145 000 грн на кредитную карту и списали через Комфи, а кредитный лимит в 30 000 грн перевели на другую карту. В договоре есть условие, что за перевод на другую карту нужно оплатить 3%+15 грн. На сегодняшний день средства на моей кредитной карте находятся в статусе „в обработке“», — пишет клиентка Райффайзена.

На «горячей» линии, куда сразу обратилась пострадавшая, сообщили, что все транзакции были подтверждены через отправлявшиеся на ее номер смс. Однако она уверяет, что ничего не получала.

Теперь автору отзыва, как объяснили ей в финучреждении, нужно ждать решения от банка, вернут ли ей средства, в течение 24 дней.

По мнению allabondaruk, случившаяся с ней ситуация — мошенничество высшего уровня. Она отмечает, что данные, которыми воспользовались мошенники, были известны только банку.

Что говорят в банке

На официальный запрос Минфина объяснить, как могла случиться такая ситуация, почему служба безопасности вовремя не отреагировала и как теперь быть клиентке, в Райффайзене не ответили.

Служба поддержки банка в комментарии к отзыву allabondaruk сообщила, что ее заявка на спорную транзакцию зарегистрирована. Банк пообещал провести проверку, проанализировать ситуацию и проинформировать о результатах.

«Уверяем, что банк не проводит сомнительных списаний и не передает данные карт третьим лицам. Ваши данные надежно защищены, и любые списания возможны со счета при условии, если вы самостоятельно путем обмана предоставили данные карты или данные входа в приложение — это несет утрату средств», — пишут представители банка пострадавшей.

Для более безопасного пользования картой в Райффайзен посоветовали сразу настраивать по карте функцию 3D Secure. Эта функция не позволяет провести операции в интернете без предварительного подтверждения с помощью одноразового кода, отсылаемого на номер телефона клиента.

В заключение в службе поддержки порекомендовали обратиться в правоохранительные органы, а со своей стороны выразили готовность поспособствовать расследованию.

Полезные комментарии

На ситуацию allabondaruk отозвалось много пользователей. Некоторые сообщили о практически идентичных случаях.

Одним из наиболее частых предположений, как это могло произойти, называют дублирование сим-карты с финансовым номером.

«Это не новая схема. Страшна тем, что мошенники получают доступ к вашему банковскому онлайн приложению и могут снять все до копейки», — пишет Lolik1837.

Пользователь отмечает, что дублирование карты — не вина банка, претензии скорее следует адресовать мобильному оператору.

«А на будущее — нужно посетить с паспортом салон связи оператора и написать заявление, что ЛЮБЫЕ попытки заказать дубликат симки проводить только при ЛИЧНОМ посещении оператора и только с паспортом. Конечно, и это не 100% гарантии, но все-таки», — советует Lolik1837.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.