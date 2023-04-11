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11 апреля 2023, 12:34 Читати українською

Стало известно, какие авто теряют в цене больше всего во время продажи

Некоторые автомобили только через год после покупки теряют более 20% своей стоимости. Причем, что в среднем новые автомобили за год дешевеют на 8,1%. Эксперты назвали 20 моделей, которые теряют в цене больше других при продаже, сообщает iSeeCars.

Некоторые автомобили только через год после покупки теряют более 20% своей стоимости.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эксперты проанализировали более 8,9 млн новых и подержанных авто 2021 и 2022 годов выпуска, которые продавались с февраля по март 2023 года.

Топ 20 автомобилей, которые теряют в цене больше всего

  1. Audi e-tron — на $22 757 дешевле нового авто (-27,8%).
  2. Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 (-26,9%).
  3. Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 (-24,6%).
  4. Audi A4 — на $11,963 (-24,3%).
  5. Nissan Titan — на $13 809 (-23,9%).
  6. Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 (-23,1%).
  7. Infiniti QX80 — на $19 104 (-23,0%).
  8. Nissan Murano — на $10 199 (-22,8%).
  9. Infiniti Q50 — на $11 188 (-22,5%).
  10. Porsche Macan — на $16 567 (-22,4%).
  11. Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 (-22,2%).
  12. BMW 7 Series — на $22 190 (-22,1%).
  13. Genesis G70 — на $10 878 (-22,0%).
  14. BMW 2 Series — на $9 956 (-22,0%).
  15. Infiniti QX50 — на $10 492 (-21,4%).
  16. Ford Mustang Mach-E — на $13 430 (-21.1%).
  17. BMW 5 Series — на $13 699 (-20,4%).
  18. Volkswagen ID.4 — на $10 048 (-20,4%).
  19. Jeep Compass — на $7 316 (-20,4%).
  20. Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 (-20,4%).

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Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что за первый квартал 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых авто, что на 0,05% больше, чем в прошлом году. При этом произошли значительные изменения в рейтинге марок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
11 апреля 2023, 12:48
#
Всі нові авто втрачають:) Виїхав з салону і вже великий мінус:)) Але нові машини купляють переважно не для продажу:))
+
0
bonv
bonv
11 апреля 2023, 12:49
#
Бизнес и жизнь.
Мужские «грабли». Смотри не наступи!:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/142017/
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