Глава Messari спрогнозировал рост биткоина выше $100 тысяч

Основатель и глава аналитической компании Messari Райан Селкис спрогнозировал рост биткоина выше $100 тыс. к весне 2024 года. По его мнению, в ближайшее время кризис в традиционной финансовой системе США усугубится, и криптовалюта станет «спасательным кругом» для инвесторов.

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Прогноз аналитика

Согласно его «оптимистическому» прогнозу на ближайшие 12 месяцев, впереди очередные банкротства банков и возвращение ФРС к снижению ставки и количественному смягчению (Quantitative Easing, или QE).

Политика количественного смягчения подразумевает покупку на открытом рынке облигаций, чтобы стимулировать экономику посредством почти бесплатной ликвидности.



На этом фоне курс биткоина будет расти, считает Селкис. За год он превысит отметку в $100 тыс., поскольку будет рассматриваться инвесторами как лучшее решение в сложившейся ситуации. И крупные игроки рынка будут вкладываться в первую криптовалюту быстрее, чем регуляторы смогут этому помешать.

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«Главное — продеть нитку в иголку, чтобы компании имели возможность покупать и защищать его (биткоин) наряду с нами», — заявил Селкис.

Напомним

В конце 2021 года компания Messari выпустила отчет о том, что ждет рынок криптовалют в 2022 году. Аналитики писали, что ситуация в «реальном» мире ухудшится, прежде чем стать лучше, и впереди рынок ждет «криптозима».

Также в отчете говорилось, что криптокомпании начнут все больше подвергаться цензуре со стороны западных технологических и банковских платформ в условиях политики подавления криптовалют, которую проводит администрация президента США Джо Байдена.