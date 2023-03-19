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19 марта 2023, 18:00 Читати українською

Глава Messari спрогнозировал рост биткоина выше $100 тысяч

Основатель и глава аналитической компании Messari Райан Селкис спрогнозировал рост биткоина выше $100 тыс. к весне 2024 года. По его мнению, в ближайшее время кризис в традиционной финансовой системе США усугубится, и криптовалюта станет «спасательным кругом» для инвесторов.

Основатель и глава аналитической компании Messari Райан Селкис спрогнозировал рост биткоина выше $100 тыс.
Фото: coindesk.com

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Прогноз аналитика

Согласно его «оптимистическому» прогнозу на ближайшие 12 месяцев, впереди очередные банкротства банков и возвращение ФРС к снижению ставки и количественному смягчению (Quantitative Easing, или QE).

Политика количественного смягчения подразумевает покупку на открытом рынке облигаций, чтобы стимулировать экономику посредством почти бесплатной ликвидности.

На этом фоне курс биткоина будет расти, считает Селкис. За год он превысит отметку в $100 тыс., поскольку будет рассматриваться инвесторами как лучшее решение в сложившейся ситуации. И крупные игроки рынка будут вкладываться в первую криптовалюту быстрее, чем регуляторы смогут этому помешать.

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«Главное — продеть нитку в иголку, чтобы компании имели возможность покупать и защищать его (биткоин) наряду с нами», — заявил Селкис.

Напомним

В конце 2021 года компания Messari выпустила отчет о том, что ждет рынок криптовалют в 2022 году. Аналитики писали, что ситуация в «реальном» мире ухудшится, прежде чем стать лучше, и впереди рынок ждет «криптозима».

Также в отчете говорилось, что криптокомпании начнут все больше подвергаться цензуре со стороны западных технологических и банковских платформ в условиях политики подавления криптовалют, которую проводит администрация президента США Джо Байдена.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
Kaleso
Kaleso
19 марта 2023, 18:25
#
Круг іде на дно і вже навчалось буде 100 тис, а потім сьогодні чув міліон блін…
+
+10
Bischof
Bischof
19 марта 2023, 19:37
#
Когда с каждого утюга кричат, что биток будет стоить мульон и вот-вот захватит мир — пора продавать. Когда орут, что он упадет в ноль, превратится в пыль и не будет стоить ничего — самое время закупаться. Цикл за циклом одно и то же, аж скучно.
+
+15
bonv
bonv
19 марта 2023, 19:11
#
Рік то не багато часу — побачимо:)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 марта 2023, 19:22
#
Ще один пророк. А якого дива? Особливо після падіння найбільш «продвинутих» банків, пов’язаних з криптопроектами по самі вуха. Типу, логіка така, що падаючий в ціні «реалстаф» будуть продавати, а натомість купувати ніщо? Запитайте любОго математика, ніщо це менше ніж половина найменшого чогось.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
19 марта 2023, 19:38
#
Ничего удивительного в таких прогнозах нет, ведь те,
кто заходил в биток по курсу от 40 до 60 тысяч
понятное дело, что хотят получить прибыль от таких
вложений, вот и прогнозируют сказочные сценарии…

Сказать, что «скоро будет о 100 тысяч» не составляет
никакого труда, а вот всё остальное — проблематично.
+
0
Alex2006
Alex2006
19 марта 2023, 19:50
#
Ще один, хто закупився по 40к+ :)
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