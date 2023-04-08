Национальный банк в течение недели, с 3 по 7 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $1 млн и продал $126,34 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $125,34 млн против $343,18 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк уменьшил продажу валюты на межбанке более чем в два раза
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Таким образом, НБУ уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $217,84 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $62,30 млн;
- продал $7 369,75 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $7 307,45 млн.
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Источник: Минфин
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