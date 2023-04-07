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7 апреля 2023, 18:47 Читати українською

На первом размещении 3-месячные депосертификаты НБУ купили 45 банков на 51,1 млрд грн

Сегодня, 7 апреля, в ходе первого аукциона Национальный банк продал 45 банкам своих 3-месячных депозитных сертификатов на общую сумму 51,1 млрд грн, сообщили «Минфину» в НБУ.

Сегодня, 7 апреля, в ходе первого аукциона Национальный банк продал 45 банкам своих 3-месячных депозитных сертификатов на общую сумму 51,1 млрд грн, сообщили «Минфину» в НБУ.►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТам уточнили, что к аукциону были допущены все подавшие заявки, никого не заворачивали.
Фото: bank.gov.ua

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Там уточнили, что к аукциону были допущены все подавшие заявки, никого не заворачивали.

Погашение этих ценных бумаг должно произойти 7 июля 2023 года. Процентная ставка составит 25% годовых, как ранее анонсировалось.

Напомним, что ранее регулятор принял решение о снижении доходности краткосрочных (overnight) депосертификатов с 23% до 20% и об установлении ставки для 3-месячных бумаг на уровне учетной ставки — 25%. Сегодня проходило первое размещение 3-месячных депозитных сертификатов.

Нацбанк планирует проводить размещение 3-месячных депосертификатов каждую неделю, по пятницам.

Банки могут приобретать этот вид бумаг в рамках лимита НБУ, который привязывается к объему привлекаемых гривневых срочных вкладов физлиц на срок от 3 месяцев. Чем больше соберут таких депозитов — тем больше смогут приобрести новых сертификатов регулятора под 25%.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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