S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC» с негативными прогнозами. Об этом сообщает пресс-служба S&P.

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Рейтинг CCC означает, что эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и их возможности зависят от благоприятных экономических условий.

«Рейтинговое действие последовало за официальным заявлением Украины о том, что оно реструктуризирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга, в рамках недавно согласованного четырехлетнего соглашения о расширенной кредитной линии на сумму $15,6 млрд с МВФ», — пояснило агентство.

Отрицательный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по его реструктуризации.

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В то же время агентство подтвердило рейтинги Украины в национальной валюте на уровне «CCC+/C» и «uaBB» по национальной шкале, поскольку государственный долг в гривне не входит в план реструктуризации. Прогноз по рейтингу в национальной валюте стабилен.

В S&P отметили, что агентство может еще снизить рейтинги в течение следующих 12 месяцев, если сочтет почти наверняка, что коммерческие долговые обязательства будут включены в реструктуризацию государственного долга.

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Кроме того, агентство может повысить рейтинг, если коммерческий долг будет исключен из предложенной реструктуризации, например благодаря значительному улучшению экономических результатов и положительной оценке устойчивости долга МВФ.