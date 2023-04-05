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5 апреля 2023, 8:38 Читати українською

Покупка недвижимости в Турции: Украинцы заняли четвертое место

Согласно данным Института статистики Турции, украинцы занимают четвертое место в списке тех, кто больше всего приобрел недвижимости в Турции, пишет издание Pusula.

Согласно данным Института статистики Турции, украинцы занимают четвертое место в списке тех, кто больше всего приобрел недвижимости в Турции, пишет издание Pusula.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПродажа недвижимостиСогласно данным института, продажи жилья по всей Турции в феврале снизились на 18% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и составили 80,31 тыс.
Фото: finance.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Продажа недвижимости

Согласно данным института, продажи жилья по всей Турции в феврале снизились на 18% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и составили 80,31 тыс.

В Стамбуле было продано 14980 домов. По количеству продаж за Стамбулом следуют Анкара — 8 тыс. 235 продаж домов и Измир — 5 тыс. 31 продаж.

Провинциями с наименьшим количеством продаж домов были Хаккари (16 домов), Ардахан (30 домов) и Тунджели (47 домов) соответственно.

Читайте: Украинцы вышли в лидеры среди иностранцев по покупке квартир в Польше

Кто больше всего покупал недвижимость

На первом месте по количеству приобретенного жилья оказались россияне, на втором граждане Ирана, третье — Ирак, а украинцы на четвертом месте — 142 объекта недвижимости.

Напомним

В 2022 году россияне утроили объемы покупки жилья в Турции, что сделало их крупнейшими иностранными покупателями на рынке недвижимости в стране и подтолкнуло уровень продаж до рекордного уровня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Abramon
Abramon
5 апреля 2023, 8:43
#
Туреччина стає прихистком для всякого терористичного, кримінального та підсанкційного дна. «одєчала, Іран, Ірак».
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
5 апреля 2023, 9:41
#
Так Украіна, Ірак , Німеччина, Китай всі там
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