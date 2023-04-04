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4 апреля 2023, 14:18 Читати українською

Замена доллара: Юань стал самой торгуемой валютой в РФ

Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемую валюту в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемую валюту в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ.
Фото: depositphotos.com

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Согласно данным агентства, собранным на основе ежедневных отчетов московской биржи, юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте эта разница стала еще более заметной.

До вторжения объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

«Это изменение последовало после того, как в этом году дополнительные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах стран, которые кремль называет „недружественными“. Raiffeisen Bank International, российское подразделение которого остается одним из основных каналов международных платежей в стране, оказался среди кредиторов, на которых усиленно оказывали давление европейские и американские органы власти», — пишет издание.

Напомним

Россия углубила свои связи с Китаем после того, как вторжение в феврале 2022 года повлекло за собой разрыв отношений с Западом.

В начале этого года Министерство финансов РФ перевело свои рыночные операции в юань вместо доллара и разработало новую структуру Фонда национального благосостояния, предполагающую, что 60% его активов будет содержаться в юанях.

Несмотря на это, доллар по-прежнему остается самой популярной валютой на российском рынке, лишь изредка уступая юаню по объемам сделок в отдельные торговые дни, согласно биржевым данным, собранным Bloomberg.

Источник: Минфин
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