Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемую валюту в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ. Об этом пишет Bloomberg.
Замена доллара: Юань стал самой торгуемой валютой в РФ
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Согласно данным агентства, собранным на основе ежедневных отчетов московской биржи, юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте эта разница стала еще более заметной.
До вторжения объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.
«Это изменение последовало после того, как в этом году дополнительные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах стран, которые кремль называет „недружественными“. Raiffeisen Bank International, российское подразделение которого остается одним из основных каналов международных платежей в стране, оказался среди кредиторов, на которых усиленно оказывали давление европейские и американские органы власти», — пишет издание.
Напомним
Россия углубила свои связи с Китаем после того, как вторжение в феврале 2022 года повлекло за собой разрыв отношений с Западом.
В начале этого года Министерство финансов РФ перевело свои рыночные операции в юань вместо доллара и разработало новую структуру Фонда национального благосостояния, предполагающую, что 60% его активов будет содержаться в юанях.
Несмотря на это, доллар по-прежнему остается самой популярной валютой на российском рынке, лишь изредка уступая юаню по объемам сделок в отдельные торговые дни, согласно биржевым данным, собранным Bloomberg.
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