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4 апреля 2023, 9:59 Читати українською

Рекорд с 2011 года: Международные резервы Украины превысили $32 миллиарда

После того как Украина получила первый транш от Международного валютного фонда, ее международные резервы впервые с 2011 года превысили $32 млрд. Об этом написала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в фейсбуке.

После того как Украина получила первый транш от Международного валютного фонда, ее международные резервы впервые с 2011 года превысили $32 млрд.

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Увеличение резервов

«С учетом этих средств объем полученной помощи от наших партнеров с начала года достиг $13,6 млрд, а международные резервы Национального банка Украины превысили $32 млрд», — сказала она в эфире единого телемарафона в понедельник.

В последний раз на столь высоком уровне резервы НБУ находились в конце 2011 года.

Исторический рекорд международных резервов — $38,35 млрд в мае 2011 года.

Читайте: Украина получила 2,7 миллиарда от МВФ

Рожкова добавила, что в ближайшие четыре года Украина может рассчитывать на $115 млрд международной финансовой помощи.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
4 апреля 2023, 10:13
#
Ж К Варшавский Плюс — лучше только трамп тауэр. https://news.obozrevatel.com/economics/economy/v-kieve-vveli-v-ekspluatatsiyu-odin-iz-samyih-skandalnyih-zhk-narushili-normativyi-i-vlyapalis-v-ugolovnoe-razbiratelstvo/amp.htm
+
+55
godvinik
godvinik
4 апреля 2023, 10:18
#
Резерви в вигляді боргових розписок? Потужно!
+
+25
RobinG
RobinG
4 апреля 2023, 10:49
#
Но є нюанс :)
+
+25
Kharakternyk
Kharakternyk
4 апреля 2023, 10:51
#
Резерви з часів бандюковича збільшилися на 6 млрд., а на скільки збільшилися борги за цей період, на 100500?

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