По результатам марта стоимость первой криптовалюты выросла на 22,96%. Об этом свидетельствуют данные Coinglass, передает ForkLog UA.
Цена биткоина в марте выросла почти на 23%, а за первый квартал — на 71%
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В то же время в первом квартале 2023 года рост первой криптовалюты превысил 71%.
На момент написания новости цена биткоина составляла около $28 620.
Напомним
«Минфин» писал, что 30 марта, биткоин протестировал отметку в $29 000. На пике цена достигла $29 184 (на бирже Binance), что соответствует уровню июня 2022 года.
Ранее инсайдеры заявили о том, что в этом году биткоин может достичь новых высот, а именно подняться до $100 тысяч.
Источник: Минфин
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