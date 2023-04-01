Цена биткоина в марте выросла почти на 23%, а за первый квартал — на 71%

По результатам марта стоимость первой криптовалюты выросла на 22,96%. Об этом свидетельствуют данные Coinglass, передает ForkLog UA.

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В то же время в первом квартале 2023 года рост первой криптовалюты превысил 71%.

На момент написания новости цена биткоина составляла около $28 620.

Напомним

«Минфин» писал, что 30 марта, биткоин протестировал отметку в $29 000. На пике цена достигла $29 184 (на бирже Binance), что соответствует уровню июня 2022 года.

Ранее инсайдеры заявили о том, что в этом году биткоин может достичь новых высот, а именно подняться до $100 тысяч.