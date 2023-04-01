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1 апреля 2023, 13:07 Читати українською

НБУ исключил из реестра страховые компании «Провидна» и «Ингосстрах» и еще девять финучреждений

Национальный банк Украины аннулировал лицензии семи небанковским финансовым учреждениям и 11 исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины аннулировал лицензии семи небанковским финансовым учреждениям и 11 исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.
Фото: bank.gov.ua

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Аннулирование лицензий

на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:

  • ООО «ФК «Инвесткапитал»;
  • ООО «Кредитные инициативы»;
  • ООО «Изокванта плюс»;
  • ООО «ФК «Сити финанс групп»;
  • ООО «Простые кредитные решения»;
  • ООО «ФК «Корнер пеймент»;
  • ООО «ФК «Бисфактор».

Исключение из реестра

На основании представленных документов ООО «Кредитные инициативы», ООО «Изокванта плюс», ООО «ФК «Сити финанс групп», ООО «Простые кредитные решения», ООО «ФК «Корнер пеймент» и ООО «ФК «Бисфактор» исключен из Государственного реестра финансовых учреждений.

Еще пять небанковских финансовых учреждений исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с принятием Национальным банком решения об аннулировании (отзыве) у них всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Так, исключен из Государственного реестра финансовых учреждений:

СК «Ингосстрах»

Отмечается, что ЧАО «СК «Ингосстрах» имело 16 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования, аннулированных на основании решения правления НБУ от 23 марта 2023 года.

Согласно последней поданной ЧАО «СК «Ингосстрах» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года, объем страховых премий компании составил 136 530 тыс. грн, стоимость активов — 1 067 677 тыс. грн, страховых резервов — 4 659 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,4%.

«СК «Провидна»

ЧАО «СК «Провидна» имело 29 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования, которые были аннулированы на основании решения Правления Национального банка Украины от 23 марта 2023 года.

Согласно последней представленной ЧАО «СК «Провидна» отчетностью за 2022 год по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 891 226 тыс. грн, стоимость активов — 971 690 тыс. грн, страховых резервов — 462 136 тыс. грн. рынка компании по страховым премиям составила 2,7% [по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (по внутренним договорам) — 1,4% рынка].

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 29 марта 2023 года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что НБУ аннулировал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) страховым компаниям «Ингосстрах» и «Провидна».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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