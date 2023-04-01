Международный валютный фонд обновил прогноз экономики Украины на 2023−2027 годы. Согласно оценке МВФ, несмотря на войну, Украине удалось сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря грамотной политике и существенной внешней поддержке. Об этом говорится в сообщении МВФ.
МВФ обновил прогноз по ВВП, инфляции и зарплатам в Украине на ближайшие годы
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ВВП
По оценкам МВФ, в 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился на 30,3%.
- На 2023 год прогнозируется от падения на 3,0% до роста на 1,0%.
- В 2024 году рост составит 3,2%,
- в 2025 году — 6,5%,
- в 2026 году — 5,0%,
- в 2027 году — 4,0%.
Инфляция
Инфляция в 2023 году составила 26,6%.
- Ожидается, что в 2023 году она сократится до 20,0%,
- в 2024 году составит 12,5%,
- в 2025 году — 8,0%,
- в 2026 году — 6,0%,
- в 2027 году — 5,0%.
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Зарплата
По данным МВФ, реальная зарплата (с учетом инфляции) в 2022 году упала на 21,1%.
- Ожидается, что в 2023 году она сократится еще на 2,0%.
- В 2024 году рост составит 2,5%,
- в 2025 году — +5,0%,
- в 2026 году — +5,0%,
- в 2027 году — +4,0%.
Напомним
Вчера, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования в размере $15,6 млрд для Украины.
Источник: Минфин
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