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31 марта 2023, 18:28 Читати українською

Банки смогут дистанционно идентифицировать клиентов для выдачи сертификатов открытых ключей — НБУ

Национальный банк Украины разрешил банкам, являющимся квалифицированными поставщиками электронных доверительных услуг, осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей. Речь идет о клиентах, являющихся физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями, сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины разрешил банкам, являющимся квалифицированными поставщиками электронных доверительных услуг, осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей.
Фото: bank.gov.ua

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Отмечается, что эта норма будет действовать на период действия Украины военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

«Нацбанк принял такое решение, ведь в условиях войны значительно увеличилась потребность осуществлять дистанционную идентификацию банками клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов, поскольку посещение работающих отделений банков пока может быть опасным или неудобным для клиентов, а часть клиентов находится за границей», — говорится в сообщении.

Регулятор предусмотрел несколько вариантов осуществления дистанционной идентификации клиентов при выдаче банками квалифицированных сертификатов путем комбинирования следующих методов:

  • осуществление видеоверификации с соблюдением требований Положения об осуществлении банками финансового мониторинга (утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 г. № 65, с изменениями);
  • использование Системы BankID НБУ;
  • использование Единого государственного веб-портала электронных услуг (портал «Дия»);
  • использование удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия. Подпись» («Дия ID»);
  • использование квалифицированной электронной подписи клиента или усовершенствованной электронной подписи клиента, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа, выданном квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг;
  • фотофиксация клиента.

Читайте также: В прошлом году рынок покинули 422 небанковских финучреждения — НБУ

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 27 марта 2023 г. № 35 «О внесении изменений в положение о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг, внесенных в доверительный список по представлению удостоверяющего центра», которое вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

По мнению регулятора, ее реализация будет способствовать повышению:

  • безопасности при обслуживании клиентов банков;
  • эффективности выполнения банковских операций;
  • качества и скорости обслуживания банками своих клиентов.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
31 марта 2023, 20:34
#
НАБУ проверяет государственный банк, законтрактовавший неизвестных криворожских адвокатов за десятки миллионов гривен https://money.comments.ua/news/economy/nabu-proveryaet-gosudarstvennyy-bank-zakontraktovavshiy-neizvestnyh-advokatov-za-desyatki-millionov-griven-710295.amp
+
0
Сергій Т
Сергій Т
31 марта 2023, 20:43
#
Дуже розумне рішення.
+
0
Три літри
Три літри
31 марта 2023, 21:17
#
Нарешті.
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