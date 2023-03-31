Банки смогут дистанционно идентифицировать клиентов для выдачи сертификатов открытых ключей — НБУ

Национальный банк Украины разрешил банкам, являющимся квалифицированными поставщиками электронных доверительных услуг, осуществлять дистанционную идентификацию клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов открытых ключей. Речь идет о клиентах, являющихся физическими лицами или физическими лицами-предпринимателями, сообщает пресс-служба НБУ .

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Отмечается, что эта норма будет действовать на период действия Украины военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены.

«Нацбанк принял такое решение, ведь в условиях войны значительно увеличилась потребность осуществлять дистанционную идентификацию банками клиентов при выдаче им квалифицированных сертификатов, поскольку посещение работающих отделений банков пока может быть опасным или неудобным для клиентов, а часть клиентов находится за границей», — говорится в сообщении.

Регулятор предусмотрел несколько вариантов осуществления дистанционной идентификации клиентов при выдаче банками квалифицированных сертификатов путем комбинирования следующих методов:

осуществление видеоверификации с соблюдением требований Положения об осуществлении банками финансового мониторинга (утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 г. № 65, с изменениями);

использование Системы BankID НБУ;

использование Единого государственного веб-портала электронных услуг (портал «Дия»);

использование удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия. Подпись» («Дия ID»);

использование квалифицированной электронной подписи клиента или усовершенствованной электронной подписи клиента, основанной на квалифицированном сертификате открытого ключа, выданном квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг;

фотофиксация клиента.

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Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 27 марта 2023 г. № 35 «О внесении изменений в положение о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг, внесенных в доверительный список по представлению удостоверяющего центра», которое вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

По мнению регулятора, ее реализация будет способствовать повышению: