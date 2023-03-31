С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц разрешат повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
В Киеве с 1 апреля на ряде улиц разрешат движение со скоростью до 80 км/ч
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Где разрешается скорость до 80 км/ч
Скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева, за исключением участка возле светофорного объекта).
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Список улиц по результатам обследования определила Комиссия в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в г. Киеве, УК «Киевавтодор» и КП «Центр организации дорожного движения», КП «Киевпасстранс» и КП ШЭУ районов.
«Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться», — отмечается в сообщении.
Комментарии - 12
У всьому світі навпаки йдуть шляхом максимальних обмежень швидкості в місті, щоб вберегти потенційних жертв ДТП від смерті або каліцтва.
А тут 80 км на годину + йо*ана радянська «вилка» в 20 км і в результаті довбойоби на таткових коритах зможуть законно 100 їздити, а будуть і 120…
На Бажана в Києві немає ані перехресть, ані пішохідних переходів. Чому там має існувати обмеження 50 км/г? Там цілком можливо їхати 80. За містом взагалі можна їхати 90, 110 і в окремих місцях 130.