В Киеве с 1 апреля на ряде улиц разрешат движение со скоростью до 80 км/ч

С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц разрешат повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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Где разрешается скорость до 80 км/ч

Скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева, за исключением участка возле светофорного объекта).

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Список улиц по результатам обследования определила Комиссия в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в г. Киеве, УК «Киевавтодор» и КП «Центр организации дорожного движения», КП «Киевпасстранс» и КП ШЭУ районов.

«Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться», — отмечается в сообщении.