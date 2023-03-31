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31 марта 2023, 12:31 Читати українською

В Киеве с 1 апреля на ряде улиц разрешат движение со скоростью до 80 км/ч

С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц разрешат повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц разрешат повышение скорости движения до 80 км/ч.
Фото: pixabay.com

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Где разрешается скорость до 80 км/ч

Скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Приднепровское шоссе;
  • ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
  • просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева, за исключением участка возле светофорного объекта).

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Список улиц по результатам обследования определила Комиссия в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в г. Киеве, УК «Киевавтодор» и КП «Центр организации дорожного движения», КП «Киевпасстранс» и КП ШЭУ районов.

«Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться», — отмечается в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+30
bonv
bonv
31 марта 2023, 12:50
#
Крім Києва, більше міст немає?
+
0
Три літри
Три літри
31 марта 2023, 12:57
#
Принаймі в Харкові є декільки місць де так само можна дозволити руз з підвищенною швидкістю. Але… Вже скільки років пройшло. Була навить петиція на сайті міськради, але проголосували лише 100 водії, всі інші просто тупо гоняють порушуючи правила.
+
+15
bonv
bonv
31 марта 2023, 12:53
#
Кількість автовикрадень в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальні провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 ККУ. Це найбільший сплеск, починаючи від 2017 року. До суду доходила лише кожна 5-а справа.
+
+12
Oleksii Ch
Oleksii Ch
31 марта 2023, 14:16
#
Сподіваюсь, це першоквітневий жарт
У всьому світі навпаки йдуть шляхом максимальних обмежень швидкості в місті, щоб вберегти потенційних жертв ДТП від смерті або каліцтва.
А тут 80 км на годину + йо*ана радянська «вилка» в 20 км і в результаті довбойоби на таткових коритах зможуть законно 100 їздити, а будуть і 120…
+
0
bonv
bonv
31 марта 2023, 14:22
#
Зараз вилка до 10 км:)
+
0
parseval
parseval
31 марта 2023, 15:12
#
Це сутєво змінює ситуацію?
+
0
bonv
bonv
31 марта 2023, 15:22
#
На половину або 10 км.
+
0
parseval
parseval
31 марта 2023, 15:30
#
З точки зору коммента Oleksii Ch і залежносто рівня смертності від швидкості ні!
+
0
bonv
bonv
31 марта 2023, 15:41
#
Я про вилку, а не про решту.
+
0
Три літри
Три літри
31 марта 2023, 17:01
#
20 як і була.
+
0
Три літри
Три літри
31 марта 2023, 17:06
#
У світі в містах де швидкість обмежена до 50 км/г цілком існують відрізки доріг де можна їхати зі швидкістю 80 і навіть 100 км/г.

На Бажана в Києві немає ані перехресть, ані пішохідних переходів. Чому там має існувати обмеження 50 км/г? Там цілком можливо їхати 80. За містом взагалі можна їхати 90, 110 і в окремих місцях 130.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 марта 2023, 16:46
#
Ну теперь разгонюсь на велосипеде по-полной!
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