Объем незаконных транзакций с криптовалютой растет второй год подряд

Уже второй год растет объем незаконных транзакций с криптовалютой. В 2022 году по наиболее консервативным оценкам он достиг рекордных $20,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные американской компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейнов, сообщает первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram .

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Причем 43% незаконных транзакций с криптовалютой связаны с деятельностью подсанкционных организаций.

Кроме этой категории, объемы выросли только по краже средств — +7% к прошлому году.

По всем другим незаконным операциям с криптовалютой объемы уменьшились, что связывают с падением рынка в целом.

В целом незаконные сделки составляют 0,24% всех операций с криптовалютой в 2022 году.

«В общем, динамика растущая, но это связано еще и с расширением возможностей их отслеживать», — прокомментировал ситуацию Железняк.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что объем торгов криптовалютами достиг максимального уровня с момента крушения FTХ.