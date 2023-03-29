Автопилот и запас хода 540 км: Kia представила электрокроссовер EV9 (фото)

Сегодня, 29 марта, Kia раскрыла все детали Kia EV9, своего первого трехрядного электрического флагманского кроссовера.

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Большой электрокроссовер в ближайшее время покажут публике на автосалонах в Сеуле и Нью-Йорке. Он поступит в продажу в Южной Корее во втором квартале 2023 года, а на глобальный рынок выйдет летом.

Дизайн

Во внешнем виде преобладают грани и углы. Несмотря на это, в автомобиле неплохо проработана аэродинамика — коэффициент лобового сопротивления составляет 0,28.

У кроссовера тонкие диодные фары и фонари и 19-дюймовые литые диски в базовой версии. В варианте GT-Line колеса 21-дюймовые, а дизайн авто несколько более агрессивный. Кроссовер построен на платформе E-GMP.

Размеры

длина — 5010 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 3100 мм.

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Салон и комплектация

На передней панели установлены два больших изогнутых дисплея. Kia EV9 будет предложена в версиях на 6 и 7 мест, причем в шестиместном варианте кресла второго ряда поворачиваются.

В базовой комплектации Kia EV9 есть адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль слепых зон и распознавание дорожных знаков.

Среди дополнительного оборудования будут камеры вместо зеркал, функция доступа в салон со смартфона, система автоматической парковки с дистанционным управлением и автопилот третьего уровня, что позволяет не держать руки на руле.

Стоит отметить, что эти настройки можно будет активировать дистанционно после покупки авто — для этого необходимо оформить специальную подписку.

Характеристики

Электрокроссовер предложат в трех вариантах по мощности:

RWD Standard — задний привод, один двигатель, 215 л.с., 8,2 с до 100 км/ч, батарея на 76,1 кВт∙ч;

RWD Long Range — задний привод, один двигатель, 204 л.с., 9,4 с до 100 км/ч, батарея на 99,8 кВт∙ч;

AWD — полный привод, два мотора, 380 л.с., 6 с до 100 км/ч, батарея на 99,8 кВт∙ч.

Для топовой версии по подписке можно будет увеличить крутящий момент с 600 до 700 Н∙м — это сократит время разгона до сотни до 5,3 с. Кроме того, в 2025 году появится самый мощный вариант Kia EV9 GT на 585 л. с.

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Запас хода

Запас хода пока объявлен только для 204-сильной версии — 541 км. Автопроизводитель обещает, что благодаря 800-вольтной архитектуре зарядка батареи в быстром режиме на 45% займет 15 минут.

Стоимость

Стоимость Kia EV9 пока не названа, но ожидается, что базовая версия будет стоить почти $56 000, а полноприводная — примерно $70 000.