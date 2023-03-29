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29 марта 2023, 18:03 Читати українською

Автопилот и запас хода 540 км: Kia представила электрокроссовер EV9 (фото)

Сегодня, 29 марта, Kia раскрыла все детали Kia EV9, своего первого трехрядного электрического флагманского кроссовера.

Сегодня, 29 марта, Kia раскрыла все детали Kia EV9, своего первого трехрядного электрического флагманского кроссовера.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиБольшой электрокроссовер в ближайшее время покажут публике на автосалонах в Сеуле и Нью-Йорке.
Фото: kianewscenter.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Большой электрокроссовер в ближайшее время покажут публике на автосалонах в Сеуле и Нью-Йорке. Он поступит в продажу в Южной Корее во втором квартале 2023 года, а на глобальный рынок выйдет летом.

Дизайн

Во внешнем виде преобладают грани и углы. Несмотря на это, в автомобиле неплохо проработана аэродинамика — коэффициент лобового сопротивления составляет 0,28.

У кроссовера тонкие диодные фары и фонари и 19-дюймовые литые диски в базовой версии. В варианте GT-Line колеса 21-дюймовые, а дизайн авто несколько более агрессивный. Кроссовер построен на платформе E-GMP.

Размеры

  • длина — 5010 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • высота — 1755 мм;
  • колесная база — 3100 мм.

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Салон и комплектация

На передней панели установлены два больших изогнутых дисплея. Kia EV9 будет предложена в версиях на 6 и 7 мест, причем в шестиместном варианте кресла второго ряда поворачиваются.

В базовой комплектации Kia EV9 есть адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль слепых зон и распознавание дорожных знаков.

Среди дополнительного оборудования будут камеры вместо зеркал, функция доступа в салон со смартфона, система автоматической парковки с дистанционным управлением и автопилот третьего уровня, что позволяет не держать руки на руле.

Стоит отметить, что эти настройки можно будет активировать дистанционно после покупки авто — для этого необходимо оформить специальную подписку.

Характеристики

Электрокроссовер предложат в трех вариантах по мощности:

  • RWD Standard — задний привод, один двигатель, 215 л.с., 8,2 с до 100 км/ч, батарея на 76,1 кВт∙ч;
  • RWD Long Range — задний привод, один двигатель, 204 л.с., 9,4 с до 100 км/ч, батарея на 99,8 кВт∙ч;
  • AWD — полный привод, два мотора, 380 л.с., 6 с до 100 км/ч, батарея на 99,8 кВт∙ч.

Для топовой версии по подписке можно будет увеличить крутящий момент с 600 до 700 Н∙м — это сократит время разгона до сотни до 5,3 с. Кроме того, в 2025 году появится самый мощный вариант Kia EV9 GT на 585 л. с.

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Запас хода

Запас хода пока объявлен только для 204-сильной версии — 541 км. Автопроизводитель обещает, что благодаря 800-вольтной архитектуре зарядка батареи в быстром режиме на 45% займет 15 минут.

Стоимость

Стоимость Kia EV9 пока не названа, но ожидается, что базовая версия будет стоить почти $56 000, а полноприводная — примерно $70 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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bonv
bonv
29 марта 2023, 18:36
#
Такоє…
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Я Саня
Я Саня
29 марта 2023, 19:56
#
56000 мать твою тисяч доларів? За кіа в базовій версії?
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 20:01
#
Замы резникова уже заказали по 3 штуки.
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0
wijamit390
wijamit390
29 марта 2023, 20:39
#
Врядли замы будут на киа кататся — статус не позволяет.
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