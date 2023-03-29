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29 марта 2023, 12:42 Читати українською

Акционеры призвали Raiffeisen Bank определиться касательно бизнеса в РФ

Австрийская ассоциация инвесторов требует от руководства банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) во время общего собрания в четверг сделать четкие заявления о дальнейшей работе на российском рынке. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.

Австрийская ассоциация инвесторов требует от руководства банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) во время общего собрания в четверг сделать четкие заявления о дальнейшей работе на российском рынке.
Фото: 24tv.ua

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«Правление RBI должно четко сформулировать стратегию по России на годовом собрании акционеров: либо «выход» из РФ на приемлемых для акционеров условиях, либо «остаться и объяснить», — заявил председатель правления Австрийской ассоциации инвесторов (IVA) Флориан Бекерманн.

Он отметил, что молчание руководства ставит банк во все более опасный для репутации угол.

По словам Бекерманна, в случае выхода из России в интересах акционеров нужно также провести внеочередное общее собрание акционеров RBI.

В IVA отметили, что неопределенность по отношению к будущему бизнесу Raiffeisen Bank International в РФ негативно влияет на свободное обращение акций и ставит под угрозу возобновление цен на них.

Кроме того, инвесторы раскритиковали решение правления RBI отсрочить выплату дивидендов в прошлом году. Ассоциация опасается подобного развития событий и в этом году.

Читайте также: ЕЦБ давит на Raiffeisen Bank по выходу из РФ — Reuters

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Основанием для этого решения стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen Bank еще официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
29 марта 2023, 13:27
#
Репутація давно порушена. Токсичний бізнес з росією.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 марта 2023, 14:11
#
Акционеры RBI хотят противоположного — и доходы не потерять и вывести бизнес из россии на «приемлемых» для акционеров условиях, а в реальной жизни такое очень маловероятно …
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